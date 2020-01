Le top 10 des meilleures séries Canal Plus

Si vous êtes féru des séries en tout genre, vous pouvez assouvir votre passion grâce à la chaîne Canal+, qui propose des créations originales et de nombreuses autres productions internationales. Avec les différentes offres Canal+, Canal+ Séries et le pack Ciné Séries, vous pourrez très vite avoir l’embarras du choix.

Découvrez ci-dessous notre sélection des 10 meilleures séries à voir sur Canal+ !

La Guerre des Mondes

Adaptation du roman très célèbre de H.G. Wells, la Guerre des Mondes est une série de science-fiction très prometteuse sortie en 2019. Elle raconte le vécu de quelques survivants après une invasion extraterrestre. Tout commence lorsque des astronautes repèrent un champ électromagnétique élevé provenant d’une autre galaxie. Enfin, voici un signe qui pourrait prouver l’existence d’une vie extraterrestre intelligente, se disaient-ils. Sauf que quelques jours plus tard, presque toute l’humanité a été anéantie.

Qui sont les personnes ayant survécu ? Que dissimule l’invasion extraterrestre ? Peut-on faire confiance à tout le monde ? Cette fiction utilise une mise en scène visuelle et sonore très captivante. Mais elle se focalise notamment sur les sentiments des héros de la série, afin de se détacher de l’œuvre originale.

Elle fait clairement partie des séries à suivre absolument.

Les Sauvages

Les Sauvages, cette fiction qui tient les téléspectateurs en haleine de bout en bout relate une saga familiale et politique. Le récit débute par la tentative de meurtre d’Idder Chaouch. D’origine algérienne, ce nouveau président de la France est la cible d’un tireur membre de la famille de son futur beau-fils. Qu’en sera-t-il du lien entre Jasmine, la fille d’Idder, et son fiancé le jeune acteur célèbre Fouad ? Qui est l’auteur de la tentative de meurtre ? Quel est le mobile ? En tout cas, les acteurs ont joué leur rôle à la perfection dans la série. À voir !

L’Effondrement

Minisérie de huit épisodes sortie en fin d’année 2019, « L’Effondrement » est une création originale de Canal+. La série vous fera naviguer dans un monde dont la civilisation s’effondre à petit feu. Demandez-vous ce qu’un homme est prêt à faire pour se nourrir, se protéger, se déplacer, survivre… Les principaux rôles sont endossés par des acteurs géniaux comme Audrey Fleurot, Philippe Rebbot, ou encore Thibault de Montalembert.

Avec des mises en scène qui suscitent inquiétude et intrigue, l’Effondrement est une série Canal+ à ne pas rater.

The Twilight Zone – La Quatrième dimension

Connaissez-vous la mythique série de science-fiction intitulée « La Quatrième dimension » ? Si elle a bouleversé plusieurs générations, elle n’en a pas fini avec les surprises. Pour preuve, The Twilight Zone, sortie en 2019, est la nouvelle version de cette série mythique. Comme d’habitude, chaque épisode vous plongera dans une histoire fantastique aussi intéressante qu’angoissante.

Le Bureau des Légendes

Réalisée par Éric Rochant, Le Bureau des légendes (BDL) est l’une des plus grandes réussites françaises en matière de série. Ses principaux ingrédients sont :

Les trahisons ;

Les doubles jeux ;

Les dangers permanents ;

Les taupes ;

Les coups tordus ;

Les manipulations.

Le cynisme au nom de l’État et la violence globalisée sont aussi des composantes de cette série au succès avéré !

Les agents de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) appelés « légendes » bénéficient d’une fausse biographie très détaillée. Loin d’une simple couverture, il s’agit d’une nouvelle vie inventée de toutes pièces, mais de façon crédible. L’objectif est de faciliter la mission des maîtres-espions en terrain étranger : repérer et recruter des personnes pouvant être des sources de renseignements pour les services français. Dans cette fiction, les pérégrinations des différents agents gardent le spectateur en haleine !

Baron Noir

Création originale de Canal+, « Baron Noir » est un thriller politique diffusé pour la première fois sur la chaîne en février 2016. Dans cette série, Philippe Rickwaert, devenu député-maire du Nord, sera trahi par son mentor politique.

Ce dernier, Francis Laugier, arrive donc à l’évincer pour accéder au pouvoir. Mais Phillipe, qui a toujours été porté par un désir de revanche sociale, n’entend pas laisser sa carrière politique sombrer aussi facilement. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour remonter sur la scène.

La qualité de la réalisation et l’implication des acteurs font de « Baron Noir » une série-choc à voir absolument.

Hippocrate

Préparez-vous à pénétrer dans le monde hospitalier avec la série Hippocrate. Concrètement, vous suivrez les aventures d’un médecin légiste et de trois internes sans expérience. Ils doivent s’occuper d’un service entier et des malades qui s’y trouvent parce que les médecins titulaires sont soudainement mis en quarantaine. On peut se demander s’ils parviendront à prendre les décisions médicales qu’il faut sans aucun encadrement. Pourront-ils aussi travailler en équipe ?

Engrenages

Dans « Engrenages », ce sont les rouages de la justice française qui sont mis à nu. Tout commence lorsqu’on découvre le corps sans vie d’une jeune fille dans une benne à ordures. Cela va amener un substitut du procureur de la République à décortiquer les petites combines qui se jouent au Palais de Justice de Paris. Ce jeune procureur sera secondé principalement par une capitaine de police, une avocate pénaliste et un juge d’instruction.

Vu les efforts des réalisateurs pour rendre la série la plus réaliste possible, on ne s’étonne pas qu’elle fasse partie de ces rares séries françaises à s’exporter.

Chernobyl

Cette série se focalise sur l’explosion d’un réacteur à la centrale nucléaire de Chernobyl. La tragédie du 26 avril 1986 n’a laissé personne indifférent. Même ceux qui ont moins de 30 ans en ont entendu parler. Dans Chernobyl, découvrez le récit complet de l’incident, des causes aux conséquences, vivez chaque instant de cette catastrophe nucléaire.

Guyane

L’intrigue de la série se déroule en Guyane, comme vous pouvez le deviner. Suivez les aventures de Vincent dans ce département français localisé en Amérique du Sud. Après avoir étudié à l’école des Mines de Paris, le jeune homme suit des stages dans une société minière. Dans ce milieu, sa candeur devra se heurter à la réalité du trafic de l’or…

Avec ce top 10 des meilleures séries de Canal+, vous saurez vers quoi orienter vos choix lors de vos soirées séries. Faites votre sélection et profitez d’hallucinantes soirées cinéma sur votre téléviseur, votre ordinateur, votre tablette ou même votre smartphone !