Les solutions WIFI DLINK sont multiples, nous avons reçu deux produits différents que nous allons vous présenter.

Dlink COVR-2200

Le Dlink COVR-2200 est la première des solutions WIFI DLINK, avec du WIFI Mesh. C’est-à-dire qu’on place un module à côté de sa box et un second dans une autre pièce pour répéter ce même signal.

Les deux Dlink COVR-2200

On retrouve dans la boîte deux modules avec leurs alimentations et des câbles Ethernet. Le design des modules est triangulaire. La connexion des câbles est cachée sous le produit avec deux ports Ethernet, le port d’alimentation ainsi qu’un bouton on/off.

Les connectiques du Dlink COVR-2200



C’est une solution grand public, donc l’installation est rapide par le biais de l’application sur Android ou iOS.

La couverture est vraiment excellente, avec le système de répéteur il suffit de les placer intelligemment pour avoir la couverture maximale. Dlink COVR-2200, promets une couverture de 550m2, difficilement vérifiable je vous confirme que dans une maison de 200m2 sur des étages la couverture est parfaite.



Le Dlink COVR-2200 propose du wifi tri bande simultanée avec les débits théoriques suivants :

2 x 867 Mb/s 5 GHz

400 Mb/s 2.4 GHz

Néanmoins attention cela va permettre d’exploiter au mieux le débit de votre box, mais pas de booster le débit en entrée de votre de box.

De plus, DLINK a lié un partenariat avec McAfee pour proposer deux abonnements :

McAfee Secure Home Platform, qui protège et sauvegarde les appareils connectés à la maison pendant 5 ans.

McAfee LiveSafe, qui protège un nombre illimité d’appareils contre les cyber menace (Virus, malware…).

Routeur DIR-2660

Le Dlink DIR-2660 propose une approche différente, c’est-à-dire que la puissance est concentrée dans un seul point. Afin d’avoir la meilleure couverture possible, il va donc être primordial de le placer au mieux chez vous.



Le contenu de la boîte est simple, le routeur, son alimentation et un câble Ethernet.

On retrouve un produit avec 4 antennes pour une meilleure couverture.

Vue globale du routeur DIR-2660

De plus, on retrouve deux ports USB (1x 3.0 et 1x 2.0) ainsi que 4 ports Gigabit LAN. L’installation se fait aussi simplement que la première solution.

Dos du routeur DIR-2660

Côté WIFI seulement du Bi-Bande simultané avec les débits théoriques suivants :

1733 Mb/s en 5 GHz

800 Mb/s en 2.4 GHz

Notons également qu’il est compatible avec ce module en WIFI Mesh chez Dlink.

Toujours chez moi, la couverture est bonne, mais reste en deçà du wifi mesh. En effet, la configuration fait que je suis obligé de placer le routeur sur un côté de ma maison ce qui n’est pas l’idéal. Concernant le débit, il va être dépendant que votre débit d’entrée, mais la communication sur le réseau local est ultrarapide.



Le partenariat avec McAfee est clairement indiqué.



Tout comme son grand frère, il embarque les solutions de protection de McAfee. Ajoutons également qu’il propose une compatibilité avec Google Assistant et Alexa pour un contrôle à la voix. Il propose également un partenariat avec Speedtest pour faire directement des tests dans débit au sein du routeur.

Conclusion

Les solutions WIFI DLINK COVR-2200 et le DLINK DIR 2660 proposent deux solutions distinctes. Le premier se destine aux grandes maisons ou appartements tandis que le second se destine aux appartements de taille classique. On apprécie également l’intégration des solutions de protection de McAfee, bien utile pour protéger nos amis les objets connectés bien vulnérables.