Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article et une vidéo de moins de 2 minutes sur Twitter. Au programme aujourd’hui, OnePlus, Waze et Westworld !

☕️ Et une petite Pause Café en plus !

📰 Des détails sur le OnePlus 8, Waze ajoute le prix des péages et la saison 3 de Westworld en approche. pic.twitter.com/PZRaimZ1Nr — Bref – L'Actu (@bref_lactu) January 14, 2020

OnePlus détaille les écrans de ses prochains smartphones !

Oneplus a été l’un des premiers à implémenter des écrans avec un taux de rafraîchissement élevé (90Hz) sur ses Oneplus 7 Pro. Cette technologie permet de proposer une expérience utilisateur beaucoup plus fluide qu’auparavant. Seulement, Oneplus ne semble pas vouloir s’arrêter ici. En effet, le dirigeant de Oneplus, Pete Lau, a annoncé via Weibo que la R&D sur leurs écrans 120Hz est terminée. On imagine qu’ils ont fait quelques optimisations du côté de la consommation énergétique puisqu’une telle dalle consommerait plus de batterie que l’était le Oneplus 7 Pro avec son écran 90Hz, déjà énergivore.

L’entreprise a également évoqué d’un taux d’échantillonnage de l’écran tactile à 240Hz ce qui est légèrement plus élevé que l’iPhone 11 à 120Hz. Celui-ci permet de mieux suivre vos doigts sur un écran tactile afin d’accentuer cet effet de « fluidité ». Enfin, cette dalle Quad HD devrait bénéficier de couleurs plus réalistes par rapport au fichier. Le prochain Oneplus 8 ou 8 Pro devraient notamment disposer de ces nouveautés, il faudra cependant attendre mai prochain pour en savoir plus.

Waze affiche les prix des péages, mais pas que !

Le navigateur GPS communautaire Waze vient de déployer de nouvelles fonctionnalités pour la France. Tout d’abord, il est désormais possible de connaitre le montant total des péages que vous allez emprunter. Ainsi, Waze vous affichera le prix lorsque vous effectuez une recherche d’itinéraire. Une bonne façon en soi de connaitre le trajet le moins couteux. Deuxièmement, on remarque l’arrivée d’alertes à propos des évènements « Paris Respire ». De ce fait, le GPS vous avertira des portions de routes bloquées les dimanches et jours fériés au sein de la capitale.

Nouvelle bande-annonce pour Westworld saison 3 et une date de diffusion !

La date de la saison 3 de WestWorld se précise ! Avec une première bande-annonce dévoilée lors du grand final de Games Of Thrones le 19 mai dernier, HBO n’avait plus communiqué sur le futur de la série. C’est désormais chose faite pour la série qui avait su déchainer les foules lors de sa sortie.

Bonne nouvelle pour ceux qui trouvaient les deux premières saisons trop compliquées. En effet, cette troisième saison sera plus claire (sur une seule timeline) et ne comptera que 8 épisodes. Cette nouvelle bande-annonce énonce les « divergences » qui se déroulent jusqu’au début de la guerre opposant Hommes et Androïdes en 2058.

Plus que quelques semaines à attendre cette nouvelle saison qui accueillera de nouveaux personnages incarnés par Aaron Paul, mais aussi Vincent Cassel.

Cette rubrique vous est proposée par Bref – L’Actu, notre média vidéo d’actualité rapide sur Twitter. On espère que les actualités du jour autour de OnePlus, Waze et Westworld vous ont plu. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Découvrez ici la Pause Café de vendredi à propos de Facebook, Firefox et Insta360 action-cam !