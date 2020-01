Que voir au cinéma ? Les sorties ciné de la semaine

Une nouvelle année et une nouvelle décennie viennent de commencer, ce qui veut dire que c’est également reparti pour une nouvelle année et décennie de cinéma ! Et si vous vous demandez que voir au cinéma, ne vous inquiétez pas. Chaque semaine, nous allons vous guider en vous proposant les bande-annonces de quelques films qui viennent tout juste de sortir dans les salles obscures. On vous proposera également un rappel des précédents films sortis. Prenez des notes et préparez votre argent pour les sorties cinéma de la semaine.

Les sorties cinéma de la semaine

Les Enfants du Temps (Makoto Shinkai):

Le nouveau film du réalisateur de 5 cm par secondes et Your Name. revient avec un nouveau conte visuellement époustouflant.

Underwater (William Eubank):

Un film d’horreur et de science-fiction sous-marin avec Kristen Stewart, T.J. Miller et Vincent Cassel.

L’Adieu (Lulu Wang):

Voici notre dernière sortie cinéma de la semaine.

Après avoir conquis le public américain, la comédie dramatique The Farewell ou L’Adieu sort enfin dans les salles françaises. Un film basé sur une histoire vraie.

Avec Awkwafina, Tzi Ma, Zhao Shuzhen.

Déjà sortis au cinéma

Play (Anthony Marciano, 1er janvier):

Une comédie signée par le réalisateur des Gamins. Il y fait jouer son acolyte Max Boublil.

Avec également Malik Zidi et Alice Isaaz.

Les Filles du Docteur March (Greta Gerwig, 1er janvier)