Dolby Cinema: Redécouvrir le cinéma

Le Cinéma est bien souvent (comme la lecture) une occasion d’agrandir sa culture générale, cinématographique en l’occurence. Nous avons été contactés par Dolby qui a lancé une expérience bouleversante. Dans seulement 8 salles de Cinéma en France il est possible de la tester. C’est les fameuses salles Dolby Cinema. Nous vous l’avions déjà présenté il y a de cela quelques années, mais c’est l’occasion de vous en reparler !

Dolby Atmos : Perçevoir tous les sons, et même les vivre

Comme le disent si bien Dolby eux-mêmes, « Un son qui voyage ». C’est un impression d’être dans la salle qui nous fait tantôt entendre les aigus, tantôt les basses. La meilleure façon de les entendre, c’est de les sentir. C’est pourquoi sous les sièges se trouvent des enceintes ayant pour unique but de faire vibrer le corps. Ces infra-basses comportent le grand orchestre des enceintes présentes dans la salle.

La démonstration nous permet de réellement ressentir ce que représente une salle Dolby Cinema. Une salle qui fait redécouvrir n’importe quel film passant à l’écran, non seulement grâce au son mais grâce à l’écran. Le son émergeant de l’écran, des côtés, du plafond, du sol nous fait ressentir l’environnement en 4D et non seulement de l’écran.

Dolby Vision : Redécouvrir les couleurs

La vidéo de démonstration le dit si bien, elle qui nous introduit à l’expérience que nous fait vivre Dolby, « redécouvrez les couleurs ». En arborant le logo Dolby puis ensuite un point blanc sur un fond noir. Ce même fond noir se voit disparaître à la suite de la vidéo grâce à la couleur noire qui occulte toute forme de réverbération de la lumière, ou presque.

On peut observer une délimitation entre le côté de l’écran où le projecteur ne fonctionne pas et le côté où il éclaire mais sans plus. C’est réellement une nouvelle façon de regarder ses films, une nouvelle expérience qui nous fait apprécier différemment des oeuvres.

Dolby Cinema : L’expérience ultime, une fusion destructice

Certains l’ont lu, d’autres ne connaissent pas ce monde, mais lors de la fusion entre Sangohan et Trunks dans Dragon Ball Z, leur puissance est inégalée. Et bien c’est exactement le cas pour les salles Dolby Cinema ! Dolby Vision et Dolby Atmos font vivre une expérience unique en son genre. Nous avons pu voir le film Joker et malgré le prix un peu cher de la place (comptez plus de 20€), le prix en vaut le détour.

De plus en plus de films, télévisions et lecteurs DVD se mettent au Dolby Vision, Atmos, on peut espérer une démocratisation de la salle de cinéma. Peut être dans 5 à 10 ans toutes les salles seront des Dolby Vision.