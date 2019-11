Bons Plans – Black friday tous les jours avec Aukey : 50% de réduction sur les écouteurs

Notre guide d’accessoires vous propose de trouver votre bonheur mais rien n’est pour vous ? Pas de panique, Aukey, marque référence d’accessoires high-tech en tout genre propose 10 jours de bons plans, aujourd’hui beaucoup d’écouteurs !

Du 28 novembre au 2 décembre, retrouvez plusieurs produits à prix cassés.

Un florilège d’écouteurs sans fils, Aukey nous gâte

Aukey Key Series B60 : Sportivement vôtres

Le sport est de plus en plus présent dans notre quotidien et c’est pourquoi il est possible de trouver son bonheur parmi les promos. Aukey propose une paire d’écouteurs B60 à la puissante autonomie de 8h. Non seulement ces écouteurs sont certifiés IPX6 mais ils sont également aimantés pour permettre leur rangement plus rapide.

Proposés à 49,99€, profitez de 40% de remise (20€) pour l’avoir à 29,99€.

Code de remise : VH8T2OWJ

Aukey Key Series T10 : True Wireless à moins de 70 €

Les true wireless sont notre péché mignon à la rédaction. On en a même testé quelque-uns. C’est pourquoi quand Aukey en propose avec une belle réduction, il faut en profiter. C’est le cas des T10 qui sont proposés à moins de 70€ avec le code de réduction. N’hésitez plus, nous c’est déjà commandé !

Proposés à 99,99€, profitez de 32% de remise (32€) pour l’avoir à 67,99€.

Code de remise : BYA69H8Z

Key Series B80 : Audiophiles, ils sont pour vous

Les écouteurs présentés précédemment ont tous leur propre utilisation. Ceux là se présentent comme bien des modèles, le format oreillette. C’est gâce à leurs technologies intégrées qu’ils persuadent. Bluetooth dans un premier temps mais également aptX, IPX6 et 8h d’autonomie !

Proposés à 79,99€, profitez de 50% de remise 40€) pour l’avoir à 39.99€. Et en prime une petite promotion en ce moment, profitez en vite !

Code de remise : RMDG6TSS

La charge rapide à plusieurs avec le chargeur USB-C 60W

Pour charger son smartphone désormais il est préféré d’avoir un chargeur en USB-C, la charge s’en voit raccourcie. Mais pour charger son PC également, son macbook aussi, sa switch aussi… En Bref l’USB-C est partout et avoir une prise en charge rapide n’est pas aisé sachant qu’il est difficile d’en trouver qui supportent plusieurs appareils. Pour Cela Aukey propose un chargeur mural 60W qui permet de charger tous les appareils USB-C, MacBook Pro, iPhone, etc….

Proposé à 59,99€, profitez de 42% de remise (25€) pour l’avoir à 34,99€.

Code de remise : LIQVC6ZG

La cerise sur le gateau, chargeur sans fil à moins de 20€

On vous a présenté le chargeur mural 60W, pour les appareils demandeurs, mais l’inverse est là aussi. Si vous souhaitez charger rapidement votre smartphone ou bien que vous désirez une version sans fil et rechargeant vos appareils pour mettre sur votre bureau. Ce chargeur est fait pour vous, avec plus de charge, on est toujours alerte !

Proposé à 20,99€, profitez de 20% de remise (4.20€) pour l’avoir à 16.79€.

Code de remise : KBQLO63V

