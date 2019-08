Votre ultrabook et ses accessoires pour la rentrée à la Fac !

Les études supérieures n’ont bien souvent rien à voir avec le secondaire. Pour beaucoup, adieu les cours sur les feuilles grands carreaux, place à l’ordinateur pour la prise de note. Afin de vous aider dans votre choix, nous vous proposons une guide d’ultrabook et accessoires pour vous accompagner en cours.

L’ultrabook est l’ordinateur phare des amphis. Portable, autonomie suffisante pour assurer une journée de cours, pour tout budget…

Le classique MacBook Pro / Air

La référence des ordinateurs portables dédiés à la recherche et la prise de note. Le MacBook Pro n’a pas besoin de présentation… Autonomie, performances et capacités au dessus de la moyenne, il vous durera facilement jusqu’à la fin de vos études. Il est aussi l’un des plus chères. La gamme des MacBook Air, moins chère , pourra largement vous suffire pour le traitement de texte et organisation de vos journées.

Lenovo Ideapad, une alternative complète

La gamme ultrabook Ideapad assure une très bonne alternative et vient concurrencer les MacBook, pour un budget moindre. Assurant 8 heures d’autonomie, il répondra à vos attentes en restant dans le cadre de la prise de notes et recherches internet.

Acer Swift 3, l’ultrabook pensé pour les étudiants

Annoncé avec une autonomie de 12 heures, l’ordinateur à destination des étudiants d’Acer est aussi le moins cher de ce guide. Imaginé et conçu pour un public étudiant.

Pour la gamme Zenbook d’Asus, le test du Zenbook 13 publié en mars vous apportera tous les détails. Notre guide pour la rentrée scolaire est précisément consacré aux PC pour la rentrée.

Les accessoires indispensables pour votre ultrabook

L’ultrabook étant maintenant votre outil numéro 1 de travail, il est important d’avoir quelques accessoires permettant une utilisation optimale. On vous avait déjà proposé une sélection d’accessoires USB-C compatible MacBook Pro, à relire.

AUKEY USB C Chargeur

Compatible avec une large gamme d’appareils USB-C, dont les MacBook Pro, le chargeur d’Aukey vous assure un chargement rapide. Fonctionne aussi pour vos téléphones. Le chargeur est proposé avec un ou plusieurs ports USB / USB-C.

La housse de protection, l’indispensable

S’agissant d’un investissement, il est conseillé d’ajouter une housse à votre ordinateur pour tous vos trajets et ne pas le laisser dans votre sac librement. À vous de choisir celle que vous préférez.

MOSISO Housse Compatible 13-13,3 Pouces Laptop, Laptop Sleeve Néoprène Hydrofuge Sac avec Petite Pochette, Sarcelle Foncé Dimensions internes: 13,58 x 0,79 x 9,64 pouces / 34,5 x 2 x 24,5 cm (L x L x H); Dimensions extérieures: 13,97 x 0,79 x 10,04 pouces / 35,5 x 2 x 25,5 cm (L x L x H). La dimension interne...

Comprend une couche de rembourrage en mousse de néoprène et une doublure en tissu molletonné pour absorber les chocs et les chocs et protéger votre ordinateur contre les rayures accidentelles.

Le hub USB-C

De plus en plus d’ultrabook abordent des ports USB-C, afin de réduire l’épaisseur de l’ordinateur. Un hub USB-C vous permettra de profiter facilement de ports USB, HDMI, lecteur de carte SD… Indispensable.

AUKEY Hub USB C HDMI 4k,Lecteur de Carte SD&Micro SD,Ethernet 1000 Mbps,2 Ports USB 3.1,Port USB C Charge 100W et VGA Adaptateur USB Type C pour... 8 en 1 Hub USB C: Transformer un seul port USB C en huit ports et lecteur de carte SD & micro SD pour le transfert de données, l'expansion de l'affichage, la projection et la charge

Haute Résolution: Connecter un écran à votre ordinateur en utilisant le port HDMI (résolution 4K @ 30Hz max) ou le port VGA (résolution 1080p max). Non simultanément, HDMI prend la priorité