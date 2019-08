Grosses promotions jusqu’à -20% sur tout chez GeekBuying

Les bons plans de Café du Geek. Smartphone, casque, montre connectée, Smart TV, électroménager… on fouille tout l’internet pour vous proposer les meilleurs bons plans. Aujourd’hui, notre bon plan concerne toute la boutique GeekBuying !

GeekBuying propose en ce mois d’août de grosses promotions sur toute sa boutique. Codes promos en folie, tirage au sort, on vous explique tout sur le « Big Sale » d’août.

Le Big Sale de Geekbuying a commencé le 19 août et se termine le 2 septembre. Il y a deux périodes, le Pre-sale et le Big Sale. Le Pre-sale finit le 26 août et le Big sale le 2 septembre. Durant ces périodes, vous pourrez profiter de bons plans et de coupons.

Du 19 au 26 août, bénéficiez d’une remise de 5€ à partir de 100 euros d’achat avec le code GKB08005. À partir du 26 août, retrouvez deux codes promos de 10€ et 20€ à partir de 100 euros d’achat.

Ce n’est pas tout, vous avez aussi une chance de gagner des lots ou des réductions gratuitement grâce à un tirage au sort. Vous pouvez gagner jusqu’à 50% de réduction, 20% de cashback et un Xiaomi Mi 9. Vous pouvez obtenir 5 chances maximum en réalisant des achats. (1 commande donnant une chance). Retrouvez le tirage au sort ici.

Geekbuying vous offre en plus un code spécial pour la pré-commande du Xiaomi AMAZFIT GTR 47mm. Avec le code 3LTYKZOY , le prix descend à 126.20€.

Plus d’informations sur les promotions Geekbuying, le Big sale de l’été ici.

Vous comptez faire un achat chez Amazon ? Essayez Amazon Prime pendant 6 mois gratuitement pour les étudiants ou 30 jours gratuitement pour tout le monde !

Les Bons Plans Geek sont notre sélection des meilleures promotions du web. Vous souhaitez faire apparaître votre marque ou produit dans cette rubrique, contactez-nous sans attendre !