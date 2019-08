AOC propose un moniteur de sa gamme Agon, prometteur et impressionnant de graphisme, voici le test complet.

Le gaming est toujours aussi présent sur le site et c’est pour une très bonne raison ! Le meilleur matériel se retrouve chez le bon gamer, qui met à jour son setup chaque année ou souhaite adapter son ordinateur aux dernières nouveautés. A la rédaction on aime jouer avec du matériel au top, c’est pourquoi aujourd’hui on se retrouve pour un test sur un moniteur AOC. Plus précisément le Agon AG271QG, de quoi avoir de la réactivité et une image nette, de haute qualité.

Mais comment choisit-on son écran ?

On pourrait se demander quand on recherche un écran ou un moniteur, quels sont les critères à privilégier ? C’est en réalité bien plus simple qu’il n’y paraît, les moniteurs sont rassemblés par des caractéristiques simples et distinctes. Il faut rappeler ces principes afin de mieux comprendre quels sont les points forts de ce moniteur.

Tearing

Tout d’abord le plus intéressant selon les jeux ou l’utilité que vous avez de votre ordinateur, ce sont les graphismes. Vous procurant une sensation de clarté, avoir de bons graphismes ne signifie pas négliger le reste des caractéristiques. En effet les caractéristiques nécessaires à un fonctionnement optimal de votre setup ne se limitent pas au graphisme. Ni à la taille de l’écran d’ailleurs. Mais également d’autres paramètres rentrent en jeu, comme la fréquence. Évaluée en Hertz, la fréquence signifie le taux de rafraîchissement ou encore le nombre d’images affichées par seconde à l’écran. La plupart des écrans ont une fréquence de 60 Hz ce qui est convenable pour un grand nombre de gens, gamers ou non.

Certains écrans gaming ont plus, mais il faut savoir avant tout limiter ses fps en jeu. Si votre jeu monte à 200 fps grâce à votre carte graphique très performante, ce n’est pas forcément le cas de votre écran. Et si votre écran est dépassé en termes d’images/s envoyées à sa dalle, il va se passer un effet pas agréable, le tearing. Vous avez déjà sûrement été “victime” du tearing, c’est l’effet qui coupe votre image horizontalement. Souvent, cet effet fait son apparition dans des jeux, pour l’éviter, limitez le nombre d’images/s que votre jeu peut afficher. Ainsi, vous pouvez jouer en bénéficiant d’une image nette qui ne se lacère pas sans arrêt.

AOC Agon, une gamme d’écrans plus que performants

L’écran n’est pas qu’un outil de visualisation, c’est également une façon de complémenter son setup. Aujourd’hui nous retrouvons un écran avec des caractéristiques bien spéciales. C’est non seulement un moniteur avec une résolution élevée, mais aussi un taux de rafraîchissement élevé et un temps de réponse impressionnant.

Le AG271QG est une bête de puissance comme vous l’aurez deviné. Pour les gamers mais également les graphistes souhaitant une colorimétrie correcte, il est destiné aux jeux les plus poussés.

La dalle mesure 27 pouces, ce qui fait un peu plus de 68 centimètres. Quant à la résolution, on n’est pas sur de la résolution basique de 1920*1080 mais plutôt sur de la Quad HD.

Des connectiques à tout va

Le moniteur de chez AOC propose une zone de connectiques optimale quoi qu’un peu limitée.

Optimale, il est vrai même s’il pourrait manquer à certains une prise DVI ainsi qu’une VGA. En effet sous l’écran, nous retrouvons une prise Display-port et une prise HDMI.

Si la tour auquel nous branchons l’écran n’était pas dotée d’une prise HDMI (ce qui nous avouons est très rare de nos jours) nous aurions bien été embêtés.

Le reste de la connectique est simple, deux ports USB en bas de la dalle, deux autres sur le côté. Auxquelles s’ajoutent deux ports micro et une sortie casque. Le port USB jaune fournit une puissance supérieure, entre 1,3 et 1,5W, de quoi charger un smartphone plus rapidement. Au dessus, un petit repose casque est ajouté, petit ajout qui s’avère utile quand on n’a pas d’autre écran. Dans mon cas la juxtaposition des écrans sur leur jointure ne permet pas de laisser sortir ce repose casque.

Un design gaming signé AOC

L’écran est ajustable sur une hauteur de 13 cm, une inclinaison sur 25° et un mode portrait en inclinant à 45° l’écran. Pour finir sur les fonctionnalités de pivot, le Agon pivote à environ 20° de chaque côté.

Le design est assez singulier, arborant un gros « V » rouge. il de distingue des autres moniteurs.

En plus de ses 5Ms de temps de réponse et de ses 144 Hz, l’écran est disponible en GSync, et s’adaptera jusqu’à 165 Hz avec l’utilisation du mode. Il faut noter que le mode est uniquement possible à utiliser avec les cartes graphiques adaptées.

Prix et disponibilité

L’écran Agon AG271QG est disponible à moins de 700€, ce qui est un prix agressif par rapport aux concurrents. De plus la finition de l’écran permet une utilisation sur le long terme, pas d’usure d’un plastique de mauvaise qualité mais des finitions en alu et une dalle IPS réactive à souhait.

Il est disponible sur ce site à 591€.

AOC Agon AG271QG 600€ 8.5 Dalle 9.0/10

















Design 10.0/10

















Connectiques 7.0/10

















Prix 8.0/10

















Points positifs Prix compétitif

Dalle trés réactive

Finitions soignées Points négatifs Peu d'entrées video