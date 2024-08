Test – AOC 27B3CA2 : un moniteur très polyvalent à moins de 200 euros

AOC, grand acteur dans le milieu des moniteurs de PC, a récemment renouvelé sa gamme B3. Aujourd’hui, nous testons le 27B3CA2, un écran 27 pouces pensé pour la bureautique. Avec ses caractéristiques intéressantes et un prix qui ne dépasse pas les 200 €, il pourrait tout aussi bien convenir aux gamers occasionnels.

Ce moniteur est-il fait pour vous ? Éléments de réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur l’écran AOC 27B3CA2

Si vous êtes à la recherche d’un écran simple, pas cher et polyvalent, ce AOC 27B3CA2 remplit parfaitement son rôle. En effet, la connectique est complète, la dalle IPS de 27 pouces offre un bon confort d’utilisation, que ce soit pour le travail ou le visionnage de contenu, ou même du gaming. À moins de 200 €, le rapport qualité prix est très intéressant.

Présentation du moniteur AOC 27 pouces

En début d’année 2024, AOC a lancé sa série d’écrans B3, pensés pour la maison et pour le bureau. Il existe quatre modèles disponibles en 24 et 27 pouces. Aujourd’hui, nous testons le 27B3CA2, affiché à 189 euros. Avec cette proposition, AOC a combiné tout ce que l’on peut attendre d’un moniteur dédié au travail : connexion USB-C avec recharge à 65 W, écran IPS, design soigné et taux de rafraichissement de 100 Hz.

En ce qui concerne le packaging, il n’y a rien de spécial à noter, si ce n’est qu’il est entièrement en matériaux recyclés. AOC fournit un câble HDMI, un câble USB-C, un câble d’alimentation et un petit manuel d’utilisation. L’écran est bien protégé : il ne risque pas de s’abimer pendant le transport. Son pied est séparé en deux parties qui s’assemblent en se clipsant. Le tout est en plastique, la fixation à l’écran ne donne pas trop confiance, mais une fois installé, ça ne bougera pas.

Comme vous l’aurez remarqué, le pied est petit et le moniteur ne sera malheureusement pas réglable en hauteur, mais seulement en inclinaison. L’écran peut se monter sur un support VESA 100×100 pour optimiser son espace de travail.

Design de l’écran 27B3CA2

Pour le design, AOC s’est appliqué et propose un moniteur en plastique noir mat avec de très fines bordures. La dalle IPS est vraiment très bien intégrée, les bords prennent à peine 2 mm. La bordure inférieure est un peu plus imposante, mais reste relativement fine. En ce qui concerne l’épaisseur, ce 27B3CA2 est aussi un très bon élève.

Pour le pied, l’entreprise taïwanaise reste sur du classique et il ne prend pas trop de place sur le bureau. Le design est simple, sobre, on aime bien.

Connectique

La connectique est orientée vers le bas, et on ne dispose pas de passage pour les câbles au niveau du pied, dommage. On retrouvera une prise HDMI 1.4, deux ports USB-A, un port USB-C, une prise jack 3.5 mm et un connecteur d’alimentation standard.

Portons notre attention sur le port USB-C, qui est la raison même d’exister de ce produit. En effet, avec la démocratisation du télétravail, nombreux sont les employés qui disposent d’un ordinateur portable. Cette prise USB-C, compatible Power Delivery, permet en un seul câble de recharger l’ordinateur à une puissance maximale de 65 W, de faire transiter l’audio, la vidéo et d’accéder aux deux prises USB-A.

On notera enfin la présence de haut-parleurs stéréo de 2x2W, qui serviront seulement en appoint, car leur qualité est tout simplement mauvaise. Pour un meilleur son, on pourra au besoin utiliser la prise jack.

Qualité d’affichage

Les performances de l’écran de ce moniteur AOC sont à la hauteur des attentes. Pour un écran en dessous des 200 euros, nous n’aurons malheureusement pas droit à une résolution supérieure à du Full HD 1920 x 1080. Sur un écran de 27 pouces, les pixels peuvent se voir et on aurait apprécié une résolution supérieure. Le constructeur a dû faire des concessions, sans quoi la facture aurait sans doute été alourdie.

En revanche, la faible définition est rattrapée par une dalle de très bonne facture. Nous sommes en présence d’une dalle IPS HDR, qui permet des couleurs vives, un excellent contraste et une bonne luminosité. Pour de la bureautique, mais surtout pour regarder du contenu multimédia, c’est excellent.

Enfin, le taux de rafraichissement à 100 Hz profitera aux joueurs occasionnels, ce qui permettra une meilleure fluidité. C’est quand même assez étonnant d’avoir une fréquence qui dépasse les 60 Hz sur un écran dédié à la productivité. La technologie Adaptive Sync et le faible temps de réponse de 4 ms.

A l’utilisation : un écran vraiment polyvalent

Au quotidien, il n’y a rien à redire sur ce moniteur. L’allumage est très rapide, la connexion en USB-C est fiable avec un MacBook, la qualité d’affichage est très correcte. En ce qui concerne les réglages de l’écran, on retrouve cinq boutons sur la tranche inférieure, à droite. Ils permettent de naviguer sans problème dans l’OSD. Les modes par défaut suffiront dans la majorité des utilisations.

Comme évoqué plus tôt, le port USB-C est la grosse force de ce moniteur. Nous l’avons utilisé au quotidien avec un MacBook Pro M1 et il s’est clairement montré à la hauteur. Les ports USB sont immédiatement détectés par le Mac et transforment le tout en station d’accueil, plutôt pratique pour brancher un disque dur externe, une clé USB, un smartphone ou tous vos périphériques préférés.

En ce qui concerne les haut-parleurs, ils pourront vous dépanner, mais n’espérez pas regarder un film : l’expérience sonore serait gâchée. La plupart des moniteurs n’en sont pas équipés, pour une bonne raison : ils ne sont généralement pas conçus pour fournir une qualité audio exceptionnelle.

Conclusion : un écran simple, qui remplit bien son rôle

Pour conclure, cet écran AOC est une réussite. Il n’excelle nulle part, mais se distingue par son homogénéité et sa pertinence. L’écran IPS est bon, la connectique USB-C avec recharge 65 W est indispensable, tandis que les haut-parleurs sont les bienvenus. Enfin, le taux de rafraichissement allant jusqu’à 100 Hz et le temps de réponse court contenteront les adeptes du jeu vidéo.

Certes, nous aurions bien aimé une résolution 4K ou au moins QHD, mais cela aurait alourdi la facture. À 189 €, ce 27B3CA2 est très bien placé et nous vous le recommandons. Vous pouvez le retrouver sur Amazon.

