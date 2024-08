Une Apple Watch SE en plastique destinée aux enfants ?

Chaque année, Apple propose un nouveau modèle d’Apple Watch au design similaire mais comportant une fonctionnalité supplémentaire. Cependant, une rumeur s’est récemment répandue concernant une Apple Watch SE en plastique qui serait en préparation. Voici ce que l’on sait à son propos.

Une Apple Watch SE encore plus adaptée aux enfants ?

La rumeur a été lancée par Mark Gurman en juillet. Selon le journaliste, Apple aurait testé un nouveau châssis dans un plastique rigide, afin de réduire les coûts de fabrication par rapport à l’aluminium. Cela aurait pour effet de réduire le prix de l’Apple Watch.

Néanmoins, dans sa newsletter Power On du dimanche 4 août, Mark Gurman a déclaré qu’Apple allait utiliser du plastique pour rendre la montre « plus adaptée aux enfants ». Il a également ajouté que cela « pourrait permettre une meilleure gamme de couleurs ».

Pour le moment, Mark Gurman est très évasif concernant la date de sortie de l’Apple Watch SE 3. Les deux modèles précédents ont tous deux été lancés en septembre aux côtés des modèles classiques. Reste à savoir si Apple continuera de suivre la tendance et dévoilera le nouveau modèle d’Apple Watch SE en septembre aux côtés de l’Apple Watch Series 10.

Apple veut séduire les parents et les enfants

Pour information, Apple propose depuis un certain temps aux parents des Apple Watch pour leurs enfants. Concrètement, les parents peuvent gérer l’Apple Watch de leurs enfants à partir de leur iPhone. Plusieurs modes sont disponibles, comme le mode école, dans lequel l’enfant ne reçoit aucune notification.

Comme arguments de vente, Apple affirme que l’Apple Watch permettra de localiser les enfants, de simplifier les échanges par appel et via messages ainsi que de lancer un appel d’urgence pour appeler les secours. D’ailleurs, l’Apple Watch aurait une grande résistance à l’eau et aux chocs.