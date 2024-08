Meta veut que son IA ait la voix des stars hollywoodiennes

Et si vous pouviez discuter avec la voix de votre star américaine préférée via l’intelligence artificielle de Meta ? C’est justement le projet sur lequel l’entreprise se penche actuellement. Plusieurs sources rapportent que Meta serait actuellement en pourparlers avec des célébrités. Notamment, Awkwafina, Judi Dench, Keegan-Michael Key et d’autres célébrités de diverses agences hollywoodiennes pour ses projets d’intelligence artificielle.

Meta AI pourrait avoir la voix des stars hollywoodiennes

Selon Engadget, l’entreprise aurait l’intention d’intégrer la voix de ces stars dans un assistant conversationnel génératif appelé « Meta AI ». Ce chatbot IA s’apparenterait à Siri et Google Assistant.

Pour réaliser ce projet, Meta prévoit d’enregistrer leurs voix et de s’assurer le droit de les utiliser dans plusieurs de ses outils et applications. Ce serait notamment le cas des lunettes Ray-Ban Meta ainsi que de ses réseaux sociaux et services de messagerie comme Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp.

Meta parviendra-t-elle à conclure ces accords avant sa conférence Connect en septembre ?

Selon Bloomberg, les négociations ont été suspendues à plusieurs reprises. La raison en serait que les deux parties ne parvenaient pas à s’entendre sur les conditions d’utilisation. Pour le moment, un accord aurait été trouvé sur une limite de temps. Autrement dit, toute voix que Meta enregistrera ne sera utilisée que sur une période définie. Néanmoins, la société pourrait renouveler ou prolonger les accords avec les acteurs d’ici à la fin de leur contrat.

La SAG-AFTRA, le syndicat professionnel américain qui représente les acteurs, figurants et professionnels des médias, aurait conclu un accord avec Meta sur les conditions. Ce syndicat a obtenu qu’une entreprise doit payer les acteurs et obtenir leur consentement avant de pouvoir utiliser leur image générée par l’IA. Par conséquent, si Meta parvient à un accord avec les acteurs, elle pourrait leur verser des millions de dollars en honoraires.

En tout cas, le New York Times rapporte que Meta voudrait finaliser ces accords avant sa conférence Connect en septembre. En effet, la société devrait normalement lancer une série de produits d’intelligence artificielle lors de cet événement.