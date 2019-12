Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article et une vidéo de moins de 2 minutes sur twitter. Au programme aujourd’hui, Samsung Galaxy, Windows 10 et Google Assistant!

De nouveaux smartphones milieu de gamme Samsung Galaxy A

La firme coréenne vient de dévoiler deux nouveaux téléphones pour sa gamme Galaxy A. Le Samsung Galaxy A51 se dote d’un écran 6,5″ Full HD+, un SoC Exynos 9611 et 3 ou 6 Go de RAM. Un quadruple capteur photo est disposé à l’arrière: un capteur principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, un macro de 5 Mpx et capteur de profondeur de 5 Mpx. Tout ça s’accompagne avec une batterie de 4 000 mAh pour un prix de 300€.

Le Galaxy A71 quant à lui est une version améliorée du A51. Il arbore un écran Super AMOLED de 6,7″ avec un processeur Snapdragon 730 et 6 ou 8 Go de RAM. Le bloc photo arrière se compose d’un capteur principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, un macro de 5 Mpx et un capteur de profondeur de 5 Mpx. Pour finir, on aura une batterie conséquence de 4 500 mAh.

Aucune date de lancement européenne n’a pour l’instant était annoncée pour ces deux téléphones.

Recevez vos appels Android sur votre PC Windows 10

En ayant abandonné l’échec Windows Phone ainsi que son écosystème sur smartphone, la firme de Redmond n’en a quand même pas finis avec nos smartphones. Pour l’instant exclusif aux appareils Android, la fonctionnalité « Votre Téléphone » sur PC permet de gérer son smartphone directement depuis son PC. Après avoir déployé la possibilité d’envoyer des SMS depuis le logiciel, Microsoft lance la possibilité de répondre à vos appels sur votre PC. La fonctionnalité est d’ailleurs disponible pour les smartphones tournant au minimum sous Android 7.0 Nougat.

Pour utiliser cette toute nouvelle fonctionnalité, il suffira de synchroniser son smartphone avec son PC. Pour cela, allez dans les paramètres Windows puis dans l’onglet Téléphone. Après cela, vous pourrez passer des appels et décrocher directement depuis votre PC. Une belle manière d’intégrer Windows dans nos vies rythmées par nos smartphones. À noter que Windows travaille actuellement pour permettre aux utilisateurs d’iPhone de profiter de ces fonctionnalités.

Le mode interprète de Google Assistant disponible sur smartphones

L’assistant vocal Google Assistant va désormais pouvoir vous aider lors de vos déplacements à l’étranger grâce au mode interprète. Celui-ci permet d’enregistrer une conversation et la retranscrire dans la langue de votre choix. Pour activer le mode, il vous suffira de dire à l’assistant « Ok Google, aide-moi à parler italien » ou « Ok Google, soit mon interprète anglais ».

Les traductions vocales désirées sont ensuite effectuées et retranscrites oralement en temps réel. Après avoir traduit les dires de votre interlocuteur, l’assistant pourra même vous proposer des réponses adaptées à la discussion. Cette nouvelle fonction est évidemment disponible nativement sur Android et sur l’application Google Assistant sous iOS.

