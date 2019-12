Smartphone, casque, montre connectée, Smart TV, électroménager… on fouille tout l’internet pour vous proposer les meilleurs bons plans. A l’occasion des fêtes de fin d’année, GeekBuying propose une réduction exceptionnelle sur l’imprimante 3D Tronxy XY-2 Pro !

-120€ sur l’imprimante 3D Tronxy X5SA

Cette imprimante permet une impression d’une qualité technique de haute précision. Celle-ci dispose en effet de buses de 0,4mm de diamètre. Un écran LCD de 3,5 pouces est présent et permet de gérer tous les paramètres de l’engin. Vous pourrez en plus utiliser une clé USB ou une carte SD pour faire vos propres impressions. En plus, afin de vous aider à adopter une position idéale, la X5SA adopte un système de mise à niveau automatique.

-120€ Imprimante 3D Tronxy X5SA Imprimante 3D Tronxy X5SA 45NLC5P6

Le produit fait un poids de 13,4 kg pour une dimension de 658 mm * 580 mm * 693 mm. Les matériaux d’impression de l’imprimante sont le PLA , ABS, HANCHES, BOIS, PC et PVC.

75€ de réduction sur la Tronxy XY-2 Pro

-75€ Imprimante 3D Tronxy XY-2 Pro Imprimante 3D Tronxy XY-2 Pro 45NLYGCB

Pour les plus intéressés, vous avez jusqu’au 21 décembre pour profiter de cette offre promotionnelle de fin d’année. Ne prenez donc pas trop votre temps, en plus la livraison du produit est gratuite en France!

On espère que ce bon plan sur l’imprimante 3D Tronxy XY-2 Pro vous a plu et que le produit fera partie de vos cadeaux de Noël !

