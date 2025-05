iPhone 16 Pro Max : où l’acheter au meilleur prix ?

L’iPhone 16 Pro Max incarne à ce jour le summum de la technologie d’Apple en matière de smartphone. Annoncé à 1.479 euros pour 256 Go de stockage, à 1.729 euros pour 512 Go de stockage et à 1.979 euros pour 1 To de stockage, le moins que l’on puisse dire est que ce smartphone n’est pas pour toutes les bourses. Mais si vous souhaitez acquérir le dernier fleuron d’Apple à un prix en-dessous de ce qui est mentionné ci-dessous, c’est possible ! Il existe une marketplace avec des vendeurs fiables, un service impeccable et des produits assurés où vous pourrez à la fois acheter votre iPhone 16 Pro Max à un prix plus abordable tout en faisant des économies. On vous dit tout dans cet article !

L’iPhone 16 Pro Max : un concentré de technologie de pointe

Que vous soyez un acheteur exigeant ou un afficionado d’Apple qui souhaite avoir le dernier fleuron d’Apple, sachez que l’iPhone 16 Pro Max est un smartphone haut de gamme qui dispose de plusieurs atouts majeurs, esthétiquement et logiciellement parlant.

1. Un extérieur élégant et une fluidité exceptionnelle au niveau de l’écran

Esthétiquement parlant, l’iPhone 16 Pro Max dispose d’un châssis en titane Grade 5, qui lui confère une grande robustesse et améliore sa prise en main et sa durabilité. Il reste néanmoins léger car le smartphone pèse seulement 227 grammes. Ce smartphone affiche aussi une finition microbillée élégante.

Au niveau de l’écran, il embarque un écran Super Retina XDR de 6.9 pouces, avec une technologie OLED LTPO et une résolution de 2 868 x 1 320 pixels. Le taux de rafraîchissement adaptatif peut atteindre les 120 Hz, ce qui assure ainsi une fluidité optimale et une immersion totale dans les contenus multimédias.

Notons également que ce dernier-né d’Apple est muni d’un écran borderless avec un ratio écran/corps proche de 100% et une luminosité maximale très élevée, qui peut atteindre les 2000 nits en extérieur.

L’iPhone 16 Pro Max affiche également un indice de protection IP68, ce qui garantit une étanchéité jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes.

2. Des performances de pointe boostées à l’IA d’Apple

Côté performances, l’iPhone 16 Pro Max intègre une puce A18 Pro gravée en 3 nm, avec CPU 6 cœurs, GPU 6 cœurs et Neural Engine 16 cœurs. En d’autres termes, ce smartphone possède des performances 15 à 20% plus élevées par rapport à la série iPhone 15. Cette différence se ressent en particulier sur les jeux et tâches énergivores.

Le modèle 16 Pro Max dispose également de 8 Go de RAM, avec des options de stockage allant de 256 Go à 1 To. Côté connectivité, vous avez la totale : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, port USB-C avec transfert ultra-rapide jusqu’à 10 Gbit/s.

Notons également que sur l’iPhone 16 Pro Max, l’utilisateur pourra profiter d’iOS 18 avec Apple Intelligence. Cette IA améliore l’expérience utilisateur sur plusieurs points (écriture, tâches automatisées, etc) tout en garantissant la confidentialité des données. Ce modèle Pro Max s’intègre également parfaitement dans l’écosystème Apple, avec des mises à jour régulières et des fonctionnalités exclusives.

3. Une autonomie renforcée

Apple a battu son propre record avec l’iPhone 16 Pro Max en lui mettant une batterie de 4 852 mAh, qui peut tenir jusqu’à 33 heures de lecture vidéo en une seule charge. Par ailleurs, si vous achetez ce modèle, vous profiterez de la charge rapide 30W et la charge sans fil MagSafe 15W.

4. Des capteurs photo avancés

L’iPhone 16 Pro Max dispose d’un module principal de 48 Mpx, un téléobjectif 12 MP avec zoom optique 5x et un ultra grand-angle optimisé de 48 Mpx. Ce système photo confère une qualité photo et vidéo exceptionnelle.

Par ailleurs, ce modèle d’iPhone dispose de capacités vidéos avancées. Citons, par exemple, l’enregistrement Dolby Vision 4K à 120 ips, les modes Cinématique, Action et ralenti jusqu’à 240 ips. Le rendu audio est également d’une grande fidélité. Notons également la présence d’autres fonctionnalités avancées comme Photonic Engine, Smart HDR 5 et le mode macro pour obtenir des clichés optimisés en toutes circonstances.

Où acheter votre iPhone 16 Pro Max ?

Avez-vous déjà entendu parler de Pixmania ? Il s’agit d’une marketplace dédiée aux smartphones, tablettes, consoles de jeux, PC et autres accessoires. Le site a été créé il y a plus de 20 ans et Pixmania est considéré comme une marque pionnière dans le commerce électronique français. Cette marketplace se distingue particulièrement par le fait qu’elle vende des mobiles et appareils high-tech neufs et reconditionnés tout en proposant de multiples avantages aux consommateurs.

Par exemple, avec Pixmania, vous bénéficierez de services engagés, de la possibilité d’étaler vos paiements de 3 à 36 fois, vous bénéficierez de retours simples et rapides et vous aurez la garantie d’avoir à faire avec des vendeurs certifiés.

Pixtrade : vendez et redonnez une nouvelle vie à vos anciens appareils

Vous avez un ancien appareil que vous n’utilisez plus ? Vous pouvez le vendre sur Pixtrade et participer ainsi à l’économie circulaire ! En effet, Pixtrade est un service de Pixmania qui vous permet d’offrir une nouvelle vie à votre appareil en le vendant sur la plateforme. Pour cela, il suffit de suivre quelques étapes simples. Dans un premier temps, procéder à l’estimation de votre appareil grâce au questionnaire sur Pixmania. Dans un second temps, renseignez vos coordonnées personnelles et envoyez gratuitement votre appareil grâce à l’étiquette prépayée ou au kit d’expédition. Après confirmation du diagnostic, vous recevrez votre reprise en virement ou sur votre cagnotte. Vous pourrez à tout moment suivre l’avancement de votre reprise sur votre compte sur Pixmania.

Profitez de l’offre double reprise de Pixmania pour obtenir un nouvel appareil !

L’offre « Double Reprise » sur Pixtrade consiste à revendre votre ancien appareil pour lui offrir une nouvelle vie. Mais ce n’est pas tout, si un appareil dans le catalogue de Pixmania vous plaît, vous pourrez déduire directement le prix de revente de votre ancien appareil sur votre mensualité. Vous n’avez aucune crainte à avoir car vous pouvez attendre de recevoir votre nouvel appareil avant d’envoyer votre ancien appareil à Pixmania. Dès l’achat du nouvel appareil, Pixmania vous garantit un montant de reprise fixé à l’avance, et ce montant est directement intégré dans vos mensualités.

Protégez votre iPhone 16 Pro Max avec le service Pixcare de Pixmania

Pixmania propose aussi une garantie Pixcare qui sert à protéger votre appareil et à prolonger sa durée de vie. Vous pouvez ainsi faire assurer votre appareil, qu’il soit neuf ou reconditionné. Grâce à cela, la valeur de votre appareil reste la même tout au long de son cycle de vie. Cette garantie Pixcare est valable sur les smartphones Apple, Samsung et Huawei, donc votre iPhone 16 Pro Max y est éligible.

Concrètement, cette garantie vous permet de profiter de/d’/du :

La réparation de votre smartphone en cas de casse, avec le remplacement sans franchise de l’écran et de la face arrière.

Le remplacement de la batterie

Une garantie étendue à 3 ans

Jusqu’à 80 euros d’accessoires, avec une coque et un verre de protection d’écran inclus.

Alors, qu’attendez-vous ? Rendez-vous vite sur le site de Pixmania pour choisir votre iPhone 16 Pro Max et l’obtenir au meilleur prix avec les meilleurs avantages !