Inari ouvre avec succès de nouvelles serres innovantes à Gand

Inari poursuit son développement en Europe et mise sur l’innovation à Gand, en Belgique. L’entreprise vient d’ouvrir de nouvelles serres modernes. Cette expansion promet de transformer la façon dont les semences sont créées et testées. Découvrons ensemble comment Inari façonne l’avenir de l’agriculture durable grâce à cette nouvelle installation.

L’expansion des serres à Gand : une nouvelle étape pour Inari

Le nouveau site d’Inari à Gand marque une avancée essentielle. Avec plus de 2 000 mètres carrés de serres, la capacité de culture triple dans la région. Les installations modernes offrent des espaces multiples et modulables pour chaque étape du développement des plantes. Ce site centralise la recherche et accélère la mise au point de nouvelles graines révolutionnaires. Les équipes gantoises bénéficieront d’un soutien accru et de moyens techniques uniques en Europe.

Innovations technologiques et engagement durable d’Inari

Pour cette installation, Inari a choisi des solutions technologiques performantes et respectueuses de l’environnement :

Éclairage LED à faible consommation d’énergie

Gestion intelligente de l’ombre, adaptée aux besoins des plantes

Recyclage de l’eau pour limiter le gaspillage

Toutes ces innovations renforcent l’engagement de Inari pour une agriculture plus durable. L’entreprise place la durabilité au centre de ses priorités.

L’importance stratégique des serres pour la R&D en Europe

Grâce à cette nouvelle structure, Inari peut tester et développer rapidement de nouveaux produits adaptés au climat européen. La plateforme SEEDesign™ combine l’intelligence artificielle et l’édition génétique. Cela permet de prédire le potentiel des semences et d’accélérer l’arrivée de solutions innovantes sur le marché. Inari se prépare ainsi à répondre aux défis de la sécurité alimentaire et de la productivité agricole.

En conclusion, l’ouverture des nouvelles serres à Gand affirme le rôle clé d’Inari dans l’innovation agricole en Europe. L’entreprise unit innovation, technologie et engagement écologique pour soutenir la transition vers une agriculture durable. Suivez de près les avancées d’Inari, qui promet de transformer la culture des semences et de protéger les ressources de notre planète.

