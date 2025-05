Nintendo offre Killer Instinct Gold pour les abonnés Nintendo Switch Online + Pack Additionnel

Qui a dit que le rétrogaming n’attire plus ? Il y a juste quelques heures, Nintendo a régalé les abonnés de son service Nintendo Switch Online + Pack Additionnel en ajoutant Killer Instinct Gold dans sa ludothèque. Une belle occasion pour (re)découvrir ce jeu de combat de Rare, avant l’arrivée de la Switch 2 ce 5 juin.

Killer Instinct Gold : de quoi ça parle ?

Initialement sorti sur Nintendo 64 en 1996, Killer Instinct Gold est l’adaptation console du jeu d’arcade Killer Instinct 2. Le jeu de combat se distingue par ses animations fluides à 60 fps, mais également grâce à son système de combos spectaculaires pouvant être interrompu par une mécanique unique appelé “Combo Breaker”. D’ailleurs, cette dernière a donné le nom du célèbre tournoi éponyme, une des plus grandes compétitions de jeux de combat des États-Unis.

10 combattants seront disponibles sur Killer Instinct Gold, dont trois nouveaux venus : Kim Wu, Maya et Tusk. Les joueurs auront accès à divers modes, tels que l’arcade, le mode équipe ou tournoi. Ils pourront également perfectionner leurs combos grâce à un mode d’entraînement dédié.

Voici un aperçu du jeu, :

“Killer Instinct Gold bouleverse le monde du jeu avec des mouvements spectaculaires et des graphismes incroyables. Vos combats se déroulent à la vitesse de l’éclair et l’animation des personnages est fluide à 60 images par seconde. Nous avons fidèlement reproduit toutes les caractéristiques qui ont fait de Killer Instinct 2 un succès d’arcade. Nous avons même ajouté un mode d’entraînement complet pour vous apprendre tous les mouvements ! Les graphismes époustouflants, les coups explosifs et les combos époustouflants font de Killer Instinct Gold le seul jeu de combat que vous voudrez avoir chez vous !”

Killer Instinct Gold est disponible dès maintenant pour les abonnés Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Il est le 39e titre Nintendo 64 a être intégré au catalogue du Pack additionnel de Nintendo Switch Online, aux côtés Banjo-Tooie, Perfect Dark ou encore Ridge Racer 64. Vous pouvez accéder à ces jeux en vous abonnant au service à partir de 39.99 euros/an.