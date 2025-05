5 raisons de jouer (ou pas) à Visions of Mana

Après des années d’attente, Square Enix offre un nouvel opus à sa série culte : Visions of Mana. Ce RPG reprend les bases de la franchise avec une direction artistique féérique et un système de combat dynamique. Disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series X/S, ce titre parvient-il à s’inscrire dans la lignée des meilleurs Mana ? Voici 5 raisons (ou pas) de s’y plonger.

Raison 1 (Pour) : Visions of Mana , une direction artistique féérique et immersive

Visions of Mana séduit dès ses premières minutes par une direction artistique magnifique, typique de la série. Les environnements sont riches et variés, alternant entre forêts luxuriantes, montagnes enneigées et villes aux architectures enchanteresses. Chaque région est un tableau vivant, avec des couleurs éclatantes et des effets visuels qui subliment l’ensemble.

Le jeu ne se contente pas d’être beau : chaque zone est conçue pour immerger le joueur dans un univers magique. Les effets de lumière, notamment dans les grottes et les sanctuaires, ajoutent une atmosphère très contes de fées. Les textures, bien que parfois inégales en finesse, offrent généralement une belle profondeur visuelle.

La direction artistique ne se limite pas aux décors : les personnages et créatures bénéficient également d’un soin particulier. Les avatars élémentaires, qui jouent un rôle clé dans le gameplay, sont représentés avec un style à la fois charmant et détaillé. Les animations des sorts et compétences spéciales ajoutent une touche spectaculaire aux combats, rendant chaque affrontement visuellement captivant.

Visions of Mana brille par son univers graphique enchanteur, qui ravira autant les fans de longue date que les nouveaux venus.

Raison 2 (Pour) : Un système de classes varié et stratégique

Le gameplay repose sur un système de combat en temps réel dynamique, enrichi par un système de classes profond et varié. En contrôlant trois personnages sur une équipe de cinq, vous pouvez adapter vos stratégies à chaque affrontement. Chaque personnage a accès à des attaques de base, des compétences spéciales et des pouvoirs magiques, offrant une large palette d’options tactiques.

Version 1.0.0

Le véritable atout réside dans les avatars élémentaires que vous débloquez au fil de l’aventure. Chaque avatar ouvre de nouvelles classes et compétences, permettant une personnalisation poussée de vos personnages. Avec un total impressionnant de 40 classes, le jeu offre une flexibilité rarement vue dans un JRPG. Vous pouvez choisir de spécialiser vos héros en tanks, en guérisseurs ou en attaquants magiques, selon vos besoins.

Ce système encourage l’expérimentation et la créativité. Vous pouvez élaborer des synergies entre les personnages, comme combiner un attaquant rapide avec un support qui booste sa vitesse. Cette profondeur stratégique rend les combats plus engageants, surtout lors des affrontements contre des boss où une bonne préparation est essentielle.

Cependant, il est dommage que ces mécaniques soient parfois gâchées par des problèmes techniques, un point que nous aborderons plus tard.

Raison 3 (Contre) : Visions of Mana, un scénario trop classique et linéaire

Si Visions of Mana excelle sur le plan visuel, son scénario laisse à désirer. L’histoire, bien que plaisante, reste trop classique et manque de surprises. Vous incarnez un groupe de héros partis empêcher une catastrophe magique du à un pouvoir ancien. Bref, du classique…

Les dialogues, souvent légers et simplistes, peinent à donner de la profondeur aux personnages. Bien que certains moments parviennent à toucher grâce à une belle mise en scène, l’ensemble manque d’intensité dramatique. L’antagoniste, en particulier, n’a pas l’impact nécessaire pour maintenir une tension constante. Il est difficile de ressentir un véritable danger ou une urgence à progresser dans l’intrigue.

Cette simplicité narrative risque de décevoir les amateurs de récits complexes. Si vous recherchez une intrigue captivante avec des retournements de situation mémorables, Visions of Mana pourrait ne pas répondre à vos attentes. Nous restons plus devant un conte de fée qu’un roman épique.

Raison 4 (Contre) : Des problèmes techniques frustrants

Malgré ses qualités, Visions of Mana souffre de problèmes techniques notables. La caméra est l’un des principaux coupables : elle devient capricieuse lors des combats contre des boss ou dans des zones étroites, rendant certains affrontements inutilement difficiles. Il n’est pas rare de perdre de vue les ennemis ou de se retrouver bloqué par des éléments du décor.

L’IA des alliés est également problématique. Les personnages contrôlés par l’ordinateur ont tendance à se placer maladroitement, souvent au cœur des attaques ennemies, ce qui oblige le joueur à intervenir fréquemment. Cela casse le rythme des combats et ajoute une frustration inutile.

Ces problèmes techniques, bien qu’ils n’empêchent pas de profiter du jeu, affectent l’expérience globale. Pour un titre aussi ambitieux, ces lacunes sont regrettables et montrent que le jeu aurait bénéficié d’un polissage supplémentaire avant sa sortie.

Raison 5 (Pour) : Des combats dynamiques et bien rythmés

Malgré les problèmes techniques, les combats restent l’un des points forts de Visions of Mana. Grâce à son système en temps réel, chaque affrontement est fluide et engageant. Les animations des compétences et des sorts, combinées à des effets visuels percutants, rendent chaque action digne d’un spectacle.

Les affrontements contre les boss sont particulièrement réussis. Ces batailles demandent non seulement de maîtriser les mécaniques de combat, mais aussi d’adopter une stratégie adaptée. Exploiter les faiblesses élémentaires des ennemis et choisir les bons combos de personnages sont essentiels pour triompher.

La possibilité de changer de classe ou de compétences entre les combats ajoute une couche supplémentaire de flexibilité.

