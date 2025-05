HUAWEI WATCH 5 : la montre connectée qui conjugue élégance, autonomie et précision

Avec la WATCH 5, HUAWEI propose une montre connectée aussi puissante qu’esthétique. Compatible Android et iOS, elle combine design haut de gamme, fonctionnalités sport/santé avancées et autonomie remarquable pour vous accompagner dans tous les moments de votre vie.

Un suivi santé complet et intelligent

Disponible en deux tailles (42 mm et 46 mm), la WATCH 5 embarque un écran AMOLED très lumineux atteignant 3000 nits, pour une lisibilité optimale même en plein soleil. Elle suit vos constantes vitales (fréquence cardiaque, SpO2, température cutanée, respiration, ECG, etc.) et propose des outils motivants comme les Trèfles Santé, les anneaux d’activité ou les rapports hebdomadaires.

Le sommeil est aussi finement analysé, avec une détection des troubles respiratoires. Elle propose aussi le suivi du cycle menstruel, et une gestion proactive de la forme grâce à la fonctionnalité Stay Fit.

Une montre polyvalente pour le sport et le quotidien

Avec plus de 100 modes d’entraînement (course, natation, cyclisme, randonnée, ski…), la HUAWEI WATCH 5 s’adapte à toutes vos pratiques. Elle détecte automatiquement les séances de sport, dispose d’un GPS double bande à 5 systèmes, d’un baromètre et d’une étanchéité 5ATM jusqu’à 40 mètres. Les appels Bluetooth, les notifications SMS, l’accès à AppGallery ou encore la connectivité NFC renforcent son aspect pratique.

L’autonomie varie selon le modèle : jusqu’à 5 jours en usage classique et 12 jours en mode Ultra-longue autonomie pour la version 46 mm. La recharge sans fil est rapide : 65 à 100 minutes suffisent selon la taille.

La HUAWEI WATCH 5 est une montre intelligente taillée pour la performance, la santé et l’élégance. Avec son autonomie solide, son écran ultra lumineux et ses capteurs avancés, elle s’impose comme un choix fiable et complet, aussi bien pour les sportifs que pour les utilisateurs en quête d’un compagnon connecté polyvalent.