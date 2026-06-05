JK Tech booste l’adoption de l’IA en entreprise avec Gemini Enterprise

JK Tech vient de franchir une nouvelle étape majeure dans le monde de l’IA d’entreprise. Avec le lancement de son unité Gemini Enterprise, la société propose des solutions de pointe pour accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle dans les entreprises. Découvrons ensemble cette nouvelle offre et son impact sur la transformation digitale.

JK Tech lance Gemini Enterprise pour accélérer l’IA en entreprise

L’unité Gemini Enterprise offre désormais aux entreprises la possibilité de tirer pleinement parti de l’IA générative développée par Google. Ce lancement s’inscrit dans la stratégie de JK Tech visant à devenir le partenaire incontournable des entreprises qui veulent se transformer grâce à l’IA. L’objectif est clair : permettre aux organisations de passer rapidement de l’expérimentation à la production, tout en sécurisant les données et en optimisant les flux de travail.

Une offre Google Cloud complète, de la migration à l’agent IA

JK Tech propose une offre complète autour de Google Cloud, sans obligation de multiplier les prestataires. Voici ce que couvre l’offre :

Migration des données vers le cloud pour plus de flexibilité.

pour plus de flexibilité. Déploiement d’IA agentique avec leur orchestrateur maison, JIVA.

avec leur orchestrateur maison, JIVA. Adoption de Google Workspace dans la transformation collaborative.

dans la transformation collaborative. Développement d’applications d’entreprise sur mesure.

Cette approche facilite l’intégration de solutions avancées tout en unifiant la gestion de l’ensemble des services cloud et IA.

Des solutions sectorielles pour la transformation digitale réussie

Les solutions développées par JK Tech répondent aux exigences de secteurs variés comme :

Le commerce de détail

Les biens de grande consommation

L’assurance

Les industries à forte intensité de données

Les plateformes propriétaires telles que JIVA et Orbiee permettent une orchestration intelligente, rapide et sécurisée des flux de données et des agents IA. Ces technologies apportent des réponses sur mesure aux besoins des entreprises, tout en accélérant leur passage à l’échelle.

En conclusion, JK Tech s’impose comme un acteur clé de la transformation digitale portée par l’IA. Leur nouvelle unité Gemini Enterprise offre une solution complète, opérationnelle, et adaptée à tous les secteurs. Pour les organisations souhaitant accélérer leur adoption de l’IA, JK Tech apparaît ainsi comme un partenaire de confiance, prêt à accompagner chaque étape du changement.

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