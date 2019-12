La firme chinoise lance la deuxième version de sa montre connectée, la Huawei Watch GT2. Alors que le succès de ses nombreux modèles de smartphones et bracelets connectés ne cesse de chambouler un marché déjà bien fourni.

Huawei poursuit son incursion dans le monde ultra compétitif des montres connectées, et nous propose la seconde version de la gamme GT.

Avec ce modèle logiquement nommé, la GT2, Huawei propose un nouveau modèle qui ressemble comme deux gouttes d’eau au premier modèle de début 2019.

DÉBALLAGE DE LA MONTRE

Alors que son prédécesseur n’indiquait que la marque sur l’emballage carton. Le packaging de la version 2 subit une légère évolution en présentant d’emblée un visuel du produit.

La montre connectée nous est livrée avec une notice, un socle aimanté, un mini-câble usb-c et un second bracelet noir. Évidemment, le coffret contient la montre connectée qui s’habille d’un bracelet en cuir marron.

L’effet d’avoir une montre issue de la joaillerie est immédiat grâce au design classique de la version 46 mm.

UNBOXING DE LA HUAWEI WATCH GT2

DEUX TAILLES D’ÉCRANS OLED

La Huawei Swatch GT2 version 42 mm, ressemble à une Samsung Wear avec son cadran rond, à l’instar d’une Apple Watch qui privilégie toujours et encore un format carré.

La montre est disponible en deux tailles : 42 mm et 46 mm. Celle que j’ai pu tester durant quelques semaines est la version 46 mm.

TAILLES DES CADRANS DE LA HUAWEI WATCH GT2

L’écran OLED est un plaisir pour les yeux, même en plein soleil.

Je vous invite à consulter ce lien où vous aurez l’ensemble des caractéristiques des deux montres.

À titre personnel, je préfère les montres qui ressemblent à une montre. Je suis donc particulièrement séduit par ce modèle qui ressemble à s’y méprendre à une montre que je possède déjà.

LE MENU DE LA MONTRE CONNECTÉ

La navigation reste inchangée par rapport à la première génération de la montre.

Vous pouvez aller de droite à gauche pour consulter les principales fonctions : tableau de bord, rythme cardiaque, niveau de stress, la météo et votre musique.

Un écran de raccourci en switchant (du haut du cadran, vers le bas) fait apparaître des raccourcis comme sur un smartphone.

La montre possède deux boutons-poussoirs qui ont une vraie utilité et ne sont pas juste présents pour faire joli.

Le Bouton du haut nous permet d’accéder à l’ensemble des applications disponible qui sont : Entrainement, sommeil, stress, exercices respiratoires, musique, contact, journal d’appel, boussole, météo, notification, chronomètre minuteur, alarme, lampe torche, détecteur de téléphone et enfin les paramètres.

Le Bouton du bas est un raccourci personnalisé. Il vous faudra donc choisir votre application favorite. Pour ma part, j’ai opté pour le raccourci NOTIFICATION, afin de pouvoir jeter un coup d’œil rapide sur mes différents messages.

La montre vous permettra également de débloquer votre téléphone sans saisir votre code pin. Anecdotique mais très utile au quotidien pour ceux qui n’ont pas encore un système de déverrouillage par reconnaissance faciale.

IL Y A UN OS SOUS LE CAPOT

Sous le capot, la première version de la montre montrait ses limites en proposant un OS maison qui montrait trop vite ses limites et n’était pas particulièrement fluide.

La Huawei Watch GT2 se dote du même OS avec une légère mise à jour qui fait le job. Lite OS est le nom de ce système dédié aux montres connectées de Huawei.

Le principal défaut de cet OS maison est l’absence totale d’ajouts d’applications. J’avoue qu’au premier abord, j’ai été franchement déçu de ne pas pouvoir accéder à des applications comme Spotify, RATP, ou SNCF.

ANDROID VS IOS – HUAWEI SANTÉ

Une montre connectée, prend tout son intérêt dans ce qu’elle peut nous restituer comme information sur nos activités, quand elle est accompagnée d’une application digne d’intérêt.

La montre de Huawei nécessitera que vous téléchargiez Huawei Santé disponible sur Google Pay et Apple Store.

EXEMPLE DE CADRANS

Sous Android, l’application se montrera plus généreuse sur l’ensemble des fonctionnalités que sur IOS, qui se contentera du minimum. Clairement, Huawei ne privilégie pas les possesseurs d’appareils siglés Apple.

Là où Android vous proposera une vingtaine de cadrans différents pour personnaliser votre tenue du jour. Et que vous pourrez changer aisément depuis l’interface de l’application. IOS ne vous proposera qu’une douzaine de cadrans qu’il vous faudra changer depuis la montre.

Toujours sous Apple, vous ne bénéficierez pas de l’ensemble du suivi sur vos activités, sous forme de graphiques. L’intérêt d’avoir la montre avec un iPhone est donc inutile.

LES NOTIFICATIONS

Vous pourrez pour la plupart consulter tout ce que vous allez recevoir, mais avec des limites strictes.

Si votre message est accompagné d’une image, il vous faudra sortir votre téléphone pour la visionner. De même ne comptez pas sur la GT2 pour pouvoir répondre à un message.

Huawei ne s’embarrasse pas de cette fonctionnalité et a décidé de n’offrir qu’un simple visionnage sommaire.

LE SON DANS TOUS SES ÉTATS

On ne le voit peut-être pas assez dans les photos, mais la Huawei Watch recèle un haut-parleur et un micro via deux fentes situées sur le revers de la montre.

Cela permet de pouvoir répondre à ses appels directement depuis sa montre.

Si vous êtes connecté avec des écouteurs Bluetooth, cela sera très pratique. Vous pourrez décrocher en cliquant sur la montre. Vous aurez également la possibilité de pouvoir répondre en vous adressant à la montre.

Pour ajouter de la musique sur votre montre, il vous faudra le faire directement depuis l’application Huawei Santé, sous réserve que la musique soit stockée sur votre smartphone et au format MP3.

Avec cette possibilité, vous pouvez partir courir avec votre montre sans avoir votre téléphone avec vous. En revanche sous IOS, il vous sera impossible d’ajouter de la musique depuis votre téléphone.

LA BATTERIE : LE NERF DE LA GUERRE

LE SOCLE DE RECHARGE

C’est un serpent de mer pour l’ensemble des montres connectées du marché : la durée de la batterie.

Huawei avait fait fort lors du lancement de la première montre qui affichait une autonomie insolente d’une semaine alors que la majorité des montres du marché peinait et peine encore à tenir plus de 24 h.

Avec ce nouveau modèle, Huawei enterre la concurrence avec 2 SEMAINES d’autonomie.

Dans la réalité, c’est plus ou moins vrai. Si effectivement les deux semaines sont réalisables, c’est à la condition de ne pas activer les petits plus qui font la différence. Et comme la montre est déjà limitée à cause de l’OS, il serait dommage de ne pas profiter de toutes les options de la GT2.

UN ÉCRAN DE VEILLE UTILE

Par exemple, le mode Always On permet d’avoir l’affichage de l’heure tout le temps. Un peu comme un écran de veille pour un ordinateur, le mode Always on diminuera la batterie, mais vous aurez la possibilité de consulter l’heure à tout moment en évitant l’écran noir.

Là où Apple n’affiche péniblement que 18 h au compteur et Samsung 3 jours. On se dit que soit Huawei a bien fait d’avoir limité son OS au strict minimum pour offrir ce compromis.

QUE VAUT CETTE MONTRE ?

Malgré un handicap de taille, en la personne d’un OS maison verrouillé qui empêche l’ajout de la moindre application. La montre connectée de Huawei fait le job qu’on attend d’elle et elle le fait bien. Et pour beaucoup, cela est dû à une autonomie incroyable de deux semaines.

J’ai pu la tester à la salle de sport et à la piscine. Les mesures sont précises et c’est plutôt un plaisir d’avoir une montre de cette qualité à son poignet qui nous offre le strictement utile.

La montre est évidemment étanche. Il vous faudra revêtir le bracelet en silicone, qui est fourni, en le changeant facilement grâce à un système plutôt bien pensé qui ne nécessite pas d’outil particulier.

SYSTÈME DE FERMETURE DE MONTRE

EN CONCLUSION, COMBIEN CA COÛTE ?

Enfin, il faut aborder le tarif qui pour certains sera élevé et pour d’autres une bonne affaire.

Pour ma part, je dirai que le prix reste élevé au vu des points faibles évoqués dans ce test.

Étant un possesseur d’iPhone, et même, mais si j’adore cette montre. Je ne pourrai malheureusement pas en avoir une utilité convenable de par son bridage, tant que je serai chez Apple.

LA MONTRE AU SOLEIL

Si vous êtes possesseur d’un smartphone sous Android, cette montre connectée sera un excellent investissement sous bien des aspects. En revanche pour les possesseurs d’IPhone, passez votre chemin puisque vous aurez une expérience réduite.

Il me reste deux possibilités, soit me tourner vers un bracelet connecté beaucoup moins onéreux avec des fonctionnalités quasi-identiques.

L’autre possibilité serait de changer pour un smartphone qui accueille Android et donc craquer pour cette montre connectée aux environs de 239 €, sur laquelle il faudra désormais compter sur un podium très disputé.