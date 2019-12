Bien se faire voir avec Dragon Ball Z, c’est possible !

Quand le manga s’invite dans la mode, ce qui vient à l’esprit en premier est la collection de T-Shirts sans réelle imagination. Dragon Ball Z revient au devant de l’affiche dernièrement et de nombreuses collections mettent la série en avant. Le Café du Geek vous accompagne pour trouver les plus belles pièces du moment.

Dragon Ball et Dragon Ball Z

À tout seigneur, tout honneur, Dragon Ball et Dragon Ball Z sont les mangas les plus populaires et transgénérationnels. Normal que l’industrie de la mode s’en inspire et il faut admettre qu’elle à de la gueule.

Celio x DBZ

Oui, Celio l’antique marque pépère a bien changée. Moderne et dynamique, elle est à notre avis elle qui a le mieux réussi à capter l’âme du manga dans une collection où le plus dur est de choisir.

Une capsule pour un bonnet

Un coup de froid, dégainez votre Capsule et oubliez la notion de froid sur vos oreilles. Capsule oblige, le nom de la société mondialement connue et propriété de Bulma s’affiche clairement.

Bonnet Capsule Corp Celio X Dragon Ball ; 19,99 euros, celio

Trois t-shirts coups de cœur

Cinq t-shirts dans cette collection et nos trois favoris sont :

Celui qui arbore Shenron juste au niveau de votre cœur.

Le suivant laisse apparaître un souriant Tortue Géniale et son signe de la victoire qui dépasse de la poche, ses courtes jambes sont visibles en transparence. (juste ici)

Notre dernier coup de cœur, un facétieux San Goku jeune qui saute de la poche du t-shirt. Comment résister à son énergie positive ? Pour voir le bout de sa longue queue, regardez dans la poche.

T-shirt Celio X Dragon Ball, 19.99 euros, celio

Kamé Sennin en capuche

Son Goku affiche durant des années le nom de sa première école des arts martiaux, Kamé Sennin. Par respect à Tortue Géniale, il le portera très longtemps, alors soyez aussi respectueux que lui. Certes, il faut assumer la dominante orange, mais qui refuse une touche de couleur pleine de peps ?

Sweat shirt à capuche Celio X Dragon Ball, 39,99 euros, celio

Denim dragon

Sûrement notre pièce fétiche maintenant, votre serviteur et Léo ne la quittent plus. Ce bomber 100 % denim est un exemple de style décontracté. Tournez le dos à votre interlocuteur et il sera mort de jalousie en admirant le superbe Shenron au dos. Au point, qu’il risque de faire un vœu, que vous lui offrirez !

Teddy Celio X Dragon Ball, 79.99 euros, celio

Oskunk X Dragon Ball Z

Freeze se la joue graffe

Oskunk est un artiste graffeur très connu dans le milieu de la pop culture. Acteur multicasquette, il crée des œuvres uniques en utilisant les noms des personnages répétés à l’envi pour concevoir ses dessins. Ce t-shirt Freezer est une pièce collector et rare qui sera bientôt sold-out (il ne réédite pas ses créations) et affiche un look qui attire le regard et forcera le respect… Sinon… (bruit de claquement de doigts, désolé nous ne faisons pas encore d’article sonore). Un conseil, ne vous limitez pas aux seuls t-shirts, admirez ses œuvres aussi stylées qu’originale.

Oskunk X Dragon Ball Z, 22 euros, oskunk

Abystyle X Dragon Ball

Dragon besace

Oubliez les sacs inspire de Dragon Ball sans aucune recherche ou originalité. Ici, nous avons un sac besace en cuir retourné très joliment dessiné et surtout qui affiche un Shenron gravé avec beaucoup de délicatesse dans la matière. Simplement à mourir !

Sac besace Abystylee X Dragon Ball 39 euros, www.abystyle.com

Uniqlo X Dragon Ball Z

C18 à l’attaque de la marinière

Le japonais Uniqlo a initié une collaboration avec l’artiste Kosuke Kawamura, un spécialiste des collages. Cela ne donne pas la collection la plus excitante à notre goût, mais nous avons craqué sur celui-ci dessous, style marinière avec une C18 dans toute sa splendeur qui impressionnera vos ennemis.

T-shirt Uniqlo x Dragon Ball Z C18, 14.99 euros