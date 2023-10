Test – Huawei Watch GT 4 : Une montre élégante et abordable

La Huawei Watch GT 4 est la petite sœur de la monte haut de gamme que nous avons testée il y a peu : La Huawei Watch 4 Pro. La GT 4 est bien plus abordable tout en proposant des fonctionnalités intéressantes. Que ce soit pour une utilisation sportive, un suivi de votre santé ou encore simplement pour orner votre poignée, faut-il vous procurer cette montre ? Éléments de réponses tout au long de cet article.

Unboxing

Comme sa grande sœur, l’unboxing de cette Huawei Watch GT 4 est extrêmement rapide. Et pour cause, seul le chargeur à induction est présent, accompagné des classiques manuels d’utilisation et de garantie. Le chargeur est donc le même que sur la version pro et son utilisation est toujours très simple et pratique. Seul petite différence, mais nous y reviendrons plus tard, l’utilisation du chargeur sera plus espacé cette fois-ci.

Design

Nous disposons ici de la version avec bracelet en cuir offrant de très belles finitions et un rendu très premium. Le boitier, ici en 46 mm, accueille un écran AMOLED de 1.43 pouce pour une résolution de 466 pixels. Contrairement à sa grande sœur, cette Watch GT 4 dispose d’un écran plat et non bombé. Une molette est présente sur le côté droite, ainsi qu’un bouton permettant d’accéder rapidement aux différents entraînements. La molette permettra de naviguer dans les différents menus de manière fluide. Le dessous de la montre arbore le classique capteur cardiaque ainsi qu’un petit haut-parleur. En effet, il vous sera possible de passer des coups de fils avec cette montre.

Cette montre intègre le nouveau design de Huawei, à savoir un savant mélange d’arrondis et d’octogone. Le rendu est très agréable à l’œil et les finitions du boitier en métal tout comme celles du bracelet en cuir sont excellentes.

Performances et utilisation

La Huawei Watch GT 4 embarque de nombreux capteurs permettant un suivi optimal de votre vie. Capteur de fréquence cardiaque, gyroscope, accéléromètre, magnétomètre, baromètre, etc. Grâce à toutes ces données, il vous sera facilement possible de suivre votre niveau de stress, votre qualité de sommeil ou encore vos performances sportives. En effet, de nombreux sports sont pris en charge et la montre s’occupera de vous récapituler tout le nécessaire après une bonne séance de sport. La montre s’utilise de manière très simple et toutes les fonctionnalités sont accessibles rapidement et simplement. Afin de coller à votre style, vous pourrez modifier le cadran de la montre, il en existe de très nombreux à télécharger, gratuitement ou non. Pour ça, il vous faut télécharger l’application Huawei Santé, sur le site officiel de Huawei.

Là où le bât blesse généralement sur les montres connectées, c’est l’autonomie. Pas de soucis à vous faire aujourd’hui puisqu’il sera possible de tenir jusqu’à deux semaines sans passer par la case recharge. Pour ma part, je tiens aisément une semaine. À noter que certains capteurs de suivi de santé fonctionnent en permanence pour ma part (stress, fréquence cardiaque, etc.). De ce fait, l’autonomie s’en trouve forcément impactée. Si vous êtes un sportif, il vous sera possible de suivre différents indicateurs lors de nombreux sports. Que ce soit la marche à pied, la course, la natation et bien d’autres, vous aurez à votre poignée votre rythme cardiaque, V02 max, etc.

Conclusion

Que vous soyez un passionné de mode, un sportif à la recherche d’un suivi de votre santé en action ou un simple utilisateur à la recherche d’une montre connectée, cette Watch GT 4 est faite pour vous. À la différence de sa grande sœur, elle offre un placement tarifaire bien plus attractif. En effet, comptez « seulement » 269€ sur Amazon ou directement sur le site officiel de la marque juste ici. À noter qu’une paire de FreeBuds SE 2 est offert pour l’achat d’une montre à l’heure de l’écriture de cet article. Bien plus abordable que sa grande sœur, cette GT 4 est un très bon choix pour qui souhaite se procurer une montre connectée performante à moindre coût.

