Google a récemment déploiement trois nouvelles fonctionnalités pour ses applications iOS et Android. Plus tôt cette semaine, le géant de la recherche a annoncé que les utilisateurs pourraient recevoir une invitation pour configurer les clés d’accès pour leur compte Google.

Désormais, le gestionnaire de mots de passe Google sera intégré à l’application Google Search sur iPhone et iPad pour voir les informations d’identification stockées. D’après 9to5Google, Google a mis à jour l’application avec la prise en charge du fournisseur de saisie automatique. Le but serait qu’il puisse saisir de manière transparente les mots de passe enregistrés sur d’autres applications et sites web.

Cette nouvelle option de saisie apparaîtrait dans la ligne de suggestions du clavier et nécessitera une confirmation par reconnaissance faciale ou empreinte digitale.

Cette fonctionnalité de saisie automatique des mots de passe existe déjà sur Chrome. Ainsi, cette nouvelle fonctionnalité s’adresse ainsi aux utilisateurs de Safari pour iOS mais qui utilisent aussi l’écosystème Google.

Pour configurer cette option, il faut :

Aller dans les Paramètres

Appuyer sur Mots de Passe

Entrer dans Options de mot de passe

Après cela, choisissez Google

A noter qu’il faut vous assurer d’avoir mis à jour votre Application Google Search dans l’App Store sur la dernière version disponible.