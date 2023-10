Quelle est la meilleure trottinette électrique de Xiaomi ?

Le marché des trottinettes électriques évolue très rapidement. La preuve, il y en a partout ! il faut dire que les fabricants ne lésinent pas sur les moyens d’améliorer continuellement leur performance, leur sécurité, leur autonomie et leur confort de conduite. Si vous affectionnez la marque Xiaomi, découvrons dans cet article quels modèles de trottinette électrique font le plus parler d’eux. Avec un peu de chance, vous succomberez peut-être aux charmes de l’un de ces modèles.

La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite

C’est un modèle récent qui a été lancée dans le courant de cette année 2023. Il s’agit d’une version allégée de la Xiaomi Electric Scooter 4. Cette version lite dispose d’un moteur de 300 W qui atteint facilement une vitesse de 25 km/h. Elle peut également gravir des penses de 14% avec une puissance crête pouvant aller jusqu’à 600 W.

La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite offre un bel équilibre et est doté d’une batterie de 187 Wh avec une autonomie maximale de 20 km. Elle embarque un freinage E-ABS à l’avant et un frein à tambour à l’arrière. Malheureusement, la version vendue en France ne dispose pas de clignotants.

Au niveau du guidon, on trouve un écran de contrôle basique qui affiche toutes les informations importantes. Concernant les dimensions, cette trottinette électrique Xiaomi possède une longueur de 111 cm, une largeur de 44 cm et une hauteur de 114.5 cm. Une fois pliée, sa hauteur est réduite à 49.5 cm.

La Xiaomi Mi Scooter 3

C’est une trottinette électrique relativement légère. Son poids est de 13.2 kg. Néanmoins, le deck compact oblige son utilisateur à positionner ses pieds à l’équerre. La Xiaomi Mi Scooter a pour avantage d’être plus sécurisée et d’être facile à ranger grâce à sa petite taille. Son poste de pilotage est simple et efficace.

Cette trottinette électrique dispose d’un moteur de 300 W. Elle offrirait un gain de puissance notable dans les accélérations et peut attaquer les côtes jusqu’à 16%. Malgré sa stabilité, la Xiaomi Mi Scooter 3 ne dispose pas d’amortisseurs.

En revanche, son système de freinage est efficace. Quant à son autonomie, cette trottinette électrique peut faire un peu plus de 20 km sur une charge et il faut environ 5h30 pour que la batterie soit pleine.

La Xiaomi Electric Scooter Essential

Si vous avez un budget de moins de 300 euros pour acheter une trottinette électrique Xiaomi, ce modèle est peut-être fait pour vous. Idéale pour les courts trajets, la Xiaomi Electric Scooter Essential dispose d’une autonomie maximale de 20 km. Elle embarque un moteur de 250 W qui peut la propulser à une vitesse maximale de 20 km/h. Grand avantage, cette trottinette électrique se plie en 3 secondes et ne pèse que 12 kg.

La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra

Elle fait partie des trottinettes électriques haut de gamme de Xiaomi et rivalise avec les marques Dualtron ou Segway. Très confortable et avec d’excellentes finitions, la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra est agréable à utiliser. Cependant, il faut noter que ce véhicule pèse quand même 25 kg.

Son moteur peut atteindre une puissance maximale de 940 W en crête avec une accélération jusqu’à 25 km/h en à peine 20 mètres. Cependant, si vous actionnez le mode S+, cette accélération sera encore plus rapide.

La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Elle figure au cœur du catalogue des trottinettes électriques de Xiaomi. Elle dispose d’une fiche technique attractive, un design sobre avec une construction robuste avec des roues de 10 pouces et un poids de 16.5 kg.

Cette trottinette électrique Xiaomi offre une puissance maximale de 700 W, sa conduite est irréprochable et ses freins efficaces. D’après le site de Xiaomi, cette trottinette électrique possède ue autonomie de 55 km. Il faut 9 heures environ pour que la batterie soit pleine.