Xiaomi annonce le Redmi Note 12T Pro, de belles améliorations pour le milieu de gamme !

Xiaomi vient de faire son retour sur le marché du milieu de gamme avec un nouveau modèle : le Redmi Note 12T Pro. Avec ce smartphone, la marque chinoise reprend les bases du Redmi Note 12T, tout en y ajoutant quelques twists intéressants (et en faisant des concessions au passage). Nous pouvons ainsi mentionner l’arrivée d’un écran avec un taux de rafraichissement de 144 Hz, un capteur principal de 64 Mpx ou encore la puce MediaTek Dimensity 8200-Ultra.

Les bons rapports qualité-prix, c’est le succès de Xiaomi. Il n’est donc pas étonnant de voir toujours plus de modèles à chaque gamme Redmi. Après l’arrivée des Note 12, 12 5G, 12 Pro 5G et 12 Pro+ 5G en France à la fin du mois de mars 2023, nous avons droit à une présentation du Redmi Note 12T Pro en Chine (en prévente dès le 30 mai à partir de 210 euros HT pour la version 8/128 Go). Un lancement à l’international pourrait ainsi arriver dans les mois à venir.

Commençons les présentations. Le Redmi Note 12T Pro de Xiaomi profite tout d’abord du design de son prédécesseur : une dalle plate avec un poinçon centré en haut de l’écran, des bordures plates et un module photo avec deux gros capteurs à la verticale à gauche et un troisième plus discret accompagné d’un flash LED à droite.

À noter, Xiaomi a fait évoluer l’écran en proposant un taux de rafraichissement de 144 Hz au lieu de 120 Hz sur le Redmi 12 Pro, mais est passée de l’OLED au LCD. La caméra selfie n’évolue pas, et reste à 16 Mpx. Pour le module photo arrière, nous pouvons souligner que le capteur principal est passé de 50 Mpx et à 64 Mpx, et offre maintenant la possibilité de filmer en 4K. L’ultra grand-angle de 8 Mpx et le macro de 2 Mpx sont quant à eux toujours de la partie.

La grosse évolution se passe aussi du côté de la puissance. En effet, Xiaomi passe d’une puce MediaTek Dimensity 1080 à une MediaTek Dimensity 8200-Ultra. Du côté de la RAM, Xiaomi propose différentes configurations, avec 8, 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5 ; et jusqu’à 512 Go de stockage interne UFS 3.1. Pour finir, le Xiaomi Redmi Note 12T Pro dispose d’une batterie de 5 080 mAh compatible avec la charge rapide 67 W.

