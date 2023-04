Xiaomi officialise le Xiaomi 13 Ultra, nouveau photophone par excellence !

Xiaomi a fait son grand retour sur le marché des smartphones premium. L’entreprise vient en effet de dévoiler en Chine le modèle « Ultra » de la gamme Xiaomi 13. Sans grande surprise, il embarque moult nouveautés du côté de la photographie afin d’en faire l’un des meilleurs photophones de 2023.

Avant toute chose, il est important de rappeler un point important : le Xiaomi 13 Ultra est prévu pour le marché français. Contrairement au Xiaomi 12S Ultra, la marque chinoise a déjà confirmé quelques mois auparavant que ce nouveau modèle dépassera bien les frontières.

Commençons avec l’élément le plus important du Xiaomi 13 Ultra : la partie photo. En 2023, Xiaomi met à nouveau le paquet avec un capteur de 1 pouce Sony IMX989 (50 Mpx). Cependant, il embarque cette année une ouverture variable, allant de f/1.9 à f/4.0. La caméra a aussi droit aux lentilles asphériques Summicron de Leica pour offrir luminosité et durabilité.

Le module photo s’équipe ensuite de trois autres capteurs Sony IMX858 de 50 Mpx : un ultra grand-angle, un téléobjectif avec zoom optique x3,2 et un périscope avec zoop optique x5 et x10 et zoom optique x120. Pour la partie vidéo, il est important de souligner que le Xiaomi 13 Ultra peut filmer en 8K avec tous les capteurs à l’arrière ; contre de la 1080p à l’avant grâce à la caméra frontale de 32 Mpx.

Pour le reste de la fiche technique, le Xiaomi 13 Ultra embarque un écran OLED de 6,74 pouces avec une définition WGHD+, un taux de rafraichissement variable 1-120 Hz et une luminosité maximale de 2600 nits ; une puce Snapdragon 8 Gen 2 avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.0 ; ainsi qu’une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide filaire 90 W et sans fil 50 W.

Le Xiaomi 13 Ultra est annoncé en trois coloris : vert olive, noir et blanc. Son prix de lancement en Chine est fixé à 6499 yuans en version 12/256 Go, soit environ 795 euros hors taxes. Le téléphone devrait être annoncé dans les semaines à venir à l’international.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Xiaomi lance les Xiaomi 13, 13 Pro et 13 Lite en France !