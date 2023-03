Xiaomi lance les Xiaomi 13, 13 Pro et 13 Lite en France

À l’occasion du MWC 2023, Xiaomi a annoncé l’arrivée de la gamme Xiaomi 13 en France. L’occasion pour nous de redécouvrir la fiche technique de ces modèles, mais surtout de connaitre leur prix et date de sortie. Un bonus de précommande alléchant est aussi de la partie.

Pour commencer, parlons du Xiaomi 13. Ce nouveau modèle haut de gamme propose un écran OLED de 6,36 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement de 120 Hz ; une puce Snapdragon 8 Gen 2 couplée à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage ; un module photo avec capteur principal 50 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx et téléobjectif 10 Mpx avec zoom optique x3,2 ; une caméra selfie de 32 Mpx ; ou encore une batterie de 4 500 mAh compatible avec la charge rapide filaire 67 W, sans fil 50 W et inversée 10 W. Décliné en Black, White et Flora Green, son prix de vente est de 999 euros.

De son côté, le Xiaomi 13 Pro est affiché à 1 299,99 euros avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Son atout principal est la présence d’un capteur principal d’un pouce Sony IMX989. Nous pouvons aussi mentionner la présence d’une définition WQHD+ pour l’écran et d’une batterie de 4 820 mAh. Pour l’achat d’un Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro pendant la période de précommande (du 26 février au 7 mars 2023), une TV Xiaomi TV P1E de 43 pouces (valeur de 449 euros) est offerte.

Le Xiaomi 13 Lite profite de son côté de quelque améliorations par rapport au Xiaomi 12 Lite : un écran 123 % plus lumineux ; une puce Snapdragon 7 Gen 2 offrant des performances supérieures de 30 % en termes d’intelligence artificielle et de performances graphiques ; une meilleure technologie de la dissipation de la chaleur ; ainsi qu’une autonomie tenant jusqu’à la fin de la journée grâce à une batterie de 4 500 mAh. Le prix annoncé pour le seul et unique modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est de 499 euros.