Honor Magic 5 Pro et Magic Vs, un nouveau smartphones haut de gamme et un pliable annoncés pour la France

Honor vient de taper fort lors du MWC 2023. En effet, la marque est venue annoncer un successeur au très bon smartphone haut de gamme Magic 4 Pro : le Magic 5 Pro. En plus de cela, nous apprenons l’arrivée d’un nouveau smartphone pliable en France : le Honor Magic Vs.

Parlons du smartphone premium Honor Magic 5 Pro pour débuter. Sans grande surprise, ce modèle embarque tout d’abord une puce Snapdragon 8 Gen, soit la dernière génération de Qualcomm. Pour l’affichage, ce nouveau modèle profite d’un écran de 6,81 pouces avec une définition de 1312 x 2848 pixels, un taux de rafraichissement adaptatif allant de 1 Hz à 120 Hz ainsi qu’une luminosité maximale de 1 800 nits.

Du côté de la partie photo, point fort de cette gamme, nous retrouvons trois caméras de 50 Mpx : un grand-angle, un ultra grand-angle ainsi qu’un périscope Sony IMX858 avec zoom optique x3,5 et numérique x100. À l’avant, nous retrouvons une caméra selfie de 12 Mpx et un capteur 3D. La pilule les renfermant est dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Au niveau des améliorations, Honor mentionne une meilleure vitesse de capture ; la technologie AI Motion-Sensing Capture pour mieux détecter les mouvements et capture plus de photos en burst mode ; et l’Ultra Fusion Computational Photography venant fusionner les photos de deux capteurs. Pour finir, le Honor Magic 5 Pro s’équipe d’une batterie de 5 100 mAh compatible avec la charge rapide filaire 66 W et sans fil 50 W.

Le prix de lancement annoncé est de 1 199 euros, avec une commercialisation pour le printemps 2023. Deux coloris seront disponibles : vert et noir.

Passons maintenant au pliable. Honor arrive pour la première fois avec un modèle au format livre en France, alias le même que les Galaxy Z Fold de Samsung. Déjà présenté en Chine, le Honor Magic Vs est annoncé au prix de 1 599 euros en France avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Face au leader du marché, le Honor Magic Vs se démarque grâce à sa charnière (permettant au smartphone pliable de se fermer complètement) ; et d’un écran externe ayant un format assez similaire aux modèles traditionnels. Au niveau de l’affichage, nous retrouvons un écran principal OLED de 7,9 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz ; et un externe de 6,45 pouces montant à 120 Hz.

Le reste de la fiche technique du Honor Magic Vs se compose d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1 ; d’un module photo avec capteur principal 54 Mpx, ultra grand-angle 50 Mpx et un téléobjectif 8 Mpx avec zoom optique x2 ; ainsi qu’une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide filaire 66 W.

Décliné en deux coloris (cyan et noir), le Honor Magic Vs en France n’a pas encore de date de sortie précise. Nous savons uniquement que le smartphone pliable devrait arriver au cours du premier semestre 2023.

