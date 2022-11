Honor annonce le Magic Vs, un smartphone pliable prochainement disponible en France

Honor commence à sérieusement s’intéresser au marché des smartphones pliables. En annonçant le Magic Vs, concurrent direct au Galaxy Z Fold 4 de Samsung, le constructeur chinois vient aussi confirmer l’arrivée de ce modèle hors du marché chinois. Nous devrions ainsi le voir arriver en France dans les mois à venir.

Ce mercredi 23 novembre 2022, Honor a dévoilé le Magic Vs aux côtés des Honor 80. Cette nouvelle génération est ainsi signe de peaufinement pour son premier smartphone pliable au format livre, lancé en janvier dernier.

Pour commencer, parlons du gros élément différenciateur du Honor Magic Vs : son design. En effet, le constructeur propose une toute nouvelle charnière plus résistante assurant 400 000 pliages ; mais surtout permettant de ne pas avoir d’interstice en fermant le téléphone. Cette prouesse permet au passage de proposer le smartphone pliable le plus léger du marché : 261 grammes, contre 263 grammes pour le Galaxy Z Fold 4.

Au niveau de l’affichage, nous retrouvons un écran OLED pliable de 7,9 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz ; ainsi qu’une dalle externe de 6,45 pouces avec taux de rafraichissement 120 Hz. Les deux proposent une définition Full HD+. Au niveau de la sécurité biométrique, le capteur d’empreintes digital est à nouveau présent sur le côté.

Du côté des performances, le Honor Magic Vs profite d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1, couplée à 8 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage interne. L’alimentation est ensuite assurée par une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 66W. Pour finir, la partie photo est assurée par un module avec capteur principal Sony IMX800 de 54 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx et un téléobjectif de 8 Mpx avec zoom optique x3 ; ainsi qu’une caméra selfie de 16 Mpx pour l’écran externe.

Pour le moment, le Honor Magic Vs est uniquement annoncé pour la Chine, avec une disponibilité dès le 30 novembre. Son prix de départ est de 7 499 yuans, soit environ 1 015 euros hors taxes. La bonne nouvelle, c’est que George Zhao, PDG de Honor, a déclaré que ce modèle pliable fera « ses débuts sur les marchés étrangers ». Son lancement en Europe (et donc en France) devrait ainsi être opéré dans les mois à venir, assurant ainsi une réelle concurrence aux Galaxy Z Fold de Samsung.

