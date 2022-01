Honor présente le Magic V : un premier smartphone pliable pour concurrencer le Galaxy Z Fold 3 de Samsung

Le marché des smartphones pliables promet d’évoluer grandement dans les mois à venir. Après Oppo et son Find N, c’est au tour d’Honor d’entrer dans la danse en présentant un concurrent au Galaxy Z Fold 3 de Samsung : le Magic V. À noter, le constructeur se lance pour la première fois sur le marché des téléphones pliants avec ce modèle. Découvrez dans notre article l’ensemble de la fiche technique de ce modèle !

Un premier smartphone pliable pour Honor

Teasé depuis quelques jours, le Honor Magic V vient finalement de se dévoiler lors d’une conférence de présentation lundi 10 janvier. Pour commencer, le smartphone emprunte le format livre du Galaxy Z Fold 3 de Samsung. De ce fait, deux écrans sont de la partie.

La dalle externe OLED est incurvée et profite d’une diagonale de 6,45 pouces ainsi que d’un taux de rafraichissement de 90 Hz ; alors que la dalle interne, soit l’écran pliable, s’étend sur 7,9 pouces et dispose d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. Petite spécificité annoncée par la marque, le Magic V est le « premier smartphone pliable à recevoir la certification IMAX Enhanced ».

Le design a beaucoup été mis en avant par la marque, notamment concernant la finesse de la charnière. Elle souligne par exemple que cela a permis de réduire drastiquement la pliure au centre de la dalle principale. Cette charnière peut d’ailleurs résister à 200 000 plis. Cela représente une durée de vie de 10 ans pour 50 pliages par jour.

À l’intérieur de Magic V, Honor a fait le choix d’implanter le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Pour alimenter le tout, deux batteries sont de la partie afin de proposer une capacité de 4 750 mAh. Gros avantage, il est possible de profiter d’une charge rapide 66 W sur ce modèle.

Partie photo, les deux écrans disposent tout d’abord d’un poinçon renfermant une caméra de 42 Mpx. Le module arrière de son côté dispose de trois capteurs de 50 Mpx : un grand-angle, un ultra grand-angle et un capteur « Spectrum Enhanced » afin d’aider l’appareil à mieux gérer les conditions lumineuses les plus complexes.

Pour le moment, le Honor Magic V n’est disponible qu’en Chine. Deux configurations sont proposées : une avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage au prix de 9 999 yuans (environ 1 383 € HT) et une autre avec 512 Go de stockage à 10 999 yuans (environ 1 522 € HT). Ces deux appareils seront commercialisés le 18 janvier 2022. Honor n’a pour le moment rien annoncé concernant une arrivée hors Chine de son premier smartphone pliable.

