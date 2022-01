Honor annonce la Watch GS 3 : une nouvelle montre connectée élégante

Le lundi 10 janvier, Honor est venu annoncer son premier smartphone pliable : le Magic V. Pour accompagner cet appareil, une nouvelle montre connectée a été dévoilée : la Watch GS 3. À première vue, ce modèle est très similaire à la Huawei Watch GT 3 au niveau de la fiche technique, mais le design vient faire toute la différence.

Présentation de la Watch GS 3, la nouvelle montre élégante de Honor

Commençons par la fiche technique, soit un élément quasi similaire à la dernière montre connectée de l’ex-maison mère de Honor : Huawei et sa Watch GT 3. Tout d’abord, la Honor Watch GS 3 profite d’une dalle OLED ronde de 1,43 pouce de diamètre avec une définition de 466 x 466 pixels, une densité de 326 pixels ainsi qu’une luminosité de 1000 cd/m2. À l’intérieur, nous retrouvons 32 Mo de RAM et 4 Go de stockage.

Au niveau des capteurs, la montre connectée Honor Watch GS 3 s’équipé d’un accéléromètre, d’un gyroscope, d’un capteur de rythme cardiaque pouvant aussi mesurer le taux d’oxygénation dans le sang. Sans grande surprise, un système de géolocalisation est de la partie afin de traquer vos entrainements. Cela comprend notamment les systèmes GPS, Beidou, Galileo, Glonass et QZSS. Pour payer sans contact, le NFC est de la partie. Un haut-parleur et un microphone permettront de leur côté de répondre aux appels.

Le design est l’élément distinctif de cette montre. La Honor Watch GS 3 dispose en effet de mensurations plus fines que la Huawei GT 3 (45,9 x 45,9 x 10,5 mm) et un poids un peu plus (44 grammes). Elle dispose aussi d’un écran 2,5 D venant se prolonger jusqu’aux bordures du boitier et exempté d’annotations sur le boitier autour de l’écran. Côté autonomie, la montre connectée propose deux semaines d’utilisations ou 30 heures d’utilisation continue avec GPS et suivi. Pour la charge, Honor annonce un gain d’une journée d’autonomie pour 5 minutes de recharge.

Pour le moment, la Honor Watch GS 3 n’est prévue qu’en Chine pour une commercialisation le 14 janvier 2022. Trois coloris sont de la partie : Global Voyage (bleu), Streamer Classic (or) et Racing Pioneer (noir). Le prix de lancement est de 1 299 yuans, soit 180 € HT, pour le bracelet en silicone noir, ou 1 499 yuans (environ 208 €) pour les versions avec bracelet brun ou bleu en cuir.