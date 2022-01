Test – Huawei Band 6 : un tracker d’activité au poil ?

Huawei a sorti son Band 6 un tracker d’activités avec de nombreuses fonctionnalités utiles et un bel écran AMOLED. Il est, je pense, un bon équilibre entre le prix et les fonctionnalités. Nous vous l’avions présenté dans cet article, voici le test.

Fiche technique du tracker d’activités

Nom Huawei Band 6 Ecran 1,47 pouce, OLED, 194 x 368 pixels Capteur de rythme cardiaque Oui, avec surveillance stress Suivi du sommeil et SpO2 Oui Accéléromètre Oui Bracelet interchangeable Oui Prix public 49,99 €

Conception et design

Tout d’abord, nous devons parler de cet écran AMOLED de 3,5cm par 1,8cm. Cela peut sembler grand au début, pour un bracelet d’activité, mais finalement, il est bien intégré au bracelet, ce qui donne un bon confort. La résolution réelle de l’écran n’est pas top mal avec 194 x 368 pixels. La luminosité est suffisante pour que vous puissiez lire votre écran à tout moment, cependant il n’y a pas d’ajustement automatique. Le tactile du tracker d’activité est très correct.

Le choix de votre cadran se fait parmi 9 prédéfinis. Certains ont la possibilité d’avoir des zones modifiées pour y afficher votre fréquence cardiaque à la place du nombre de pas, par exemple. D’autres cadrans sont téléchargeables depuis votre téléphone.

Le Huawei Band 6 ne pèse que 30 grammes et son boîtier est en plastique. Le Huawei Band 6 est étanche jusqu’à 5 ATM.

Test du Huawei Band 6 : caractéristiques

Le Huawei Band 6 a bien plus à offrir qu’un simple écran lumineux. Le tracker d’activité peut suivre la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, avec une précision relative grâce à sa technologie de surveillance de la fréquence cardiaque TruSeen 4.0 qui « utilise une lentille optique et un traitement de données basé sur une IA » pour fournir des lectures plus précises.

Les lectures de fréquence cardiaque ne sont certainement pas parfaites, mais comme toujours, le port correct du Band 6 est essentiel pour obtenir ces lectures correctes. Et même ainsi, comme il s’agit d’un bracelet portable, il se peut qu’il ne soit pas très précis de toute façon. Mais pour suivre la fréquence cardiaque au repos (c’est-à-dire sans entraînement), cela semble plus que suffisant, pour vos entraînements, vous pourrez avoir des erreurs, mais elles restent rares.

En plus de cela, le Band 6 est également capable de surveiller la SpO2 «toute la journée». L’idée de la surveillance de l’oxygène dans le sang est un peu déroutante, car je ne pense pas que beaucoup de gens aient des problèmes avec cela (du moins, nous l’espérons.), mais l’avoir comme fonctionnalité supplémentaire à bord n’est certainement pas un problème.

Parmi les autres fonctionnalités basées sur des capteurs, citons le suivi du sommeil TruSleep 2.0 et, franchement, le suivi du sommeil sur le Huawei Band 6 semble assez précis, sans parler de la section d’analyse du sommeil robuste de l’application Huawei Health. TruSleep peut même vous fournir des rapports de sommeil personnalisés, tant que vous portez le bracelet pour dormir plus de deux fois par semaine.

Huawei Band 6 une bonne autonomie

Le Huawei Band peut atteindre deux semaines sans être rechargé, ce qui est très agréable. Cette autonomie vient d’une bonne batterie intégrée, mais aussi du fait qu’il n’a pas de puce GPS à bord. Un petit plus, ce serait d’avoir un mode avion.

Charge de la Huawei Band 6

Un tracker pour suivre vos activités

Le suivi GPS est délégué au smartphone que vous êtes censé emporter avec vous si vous souhaitez que le Band 6 dessine une carte de vos courses après vos séances dans l’application Huawei Health. Cependant celle-ci n’a pas de lien avec Apple santé, Strava ou toute autre application de suivis d’activité.

En parlant de course à pied : c’est l’un des nombreux modes d’entraînement du Huawei Band 6 et il peut également estimer le VO2 max, suggérer le temps de récupération et vous donner des statistiques de performances/estimations d’effet d’entraînement, ce qui n’est vraiment pas si mal d’un tracker de fitness. Au cours de mes tests, le Band 6 n’a montré aucune variation importante de la fréquence cardiaque ou des lectures de rythme, ce qui est vraiment tout ce que nous pouvons demander à un groupe de fitness, en particulier dans cette gamme de prix.

Conclusion sur le tracker d’activités

Probablement, la meilleure chose à propos du Huawei Band 6 est qu’il n’essaie pas d’être une montre de course ou une montre intelligente, à la place, le Huawei Band 6 fait de son mieux pour être le meilleur tracker de fitness, et par conséquent, il finit par être un. Bien sûr, il est plus mince et plus « en forme de bande » que les montres multisports.

Je dirais que l’écran AMOLED à lui seul rendrait le Huawei Band 6 attrayant, mais heureusement, les fonctionnalités sont également excellentes, tout comme les capteurs. En conclusion, le Huawei Band 6 est un groupe de fitness incroyable, surtout compte tenu du prix. Pour de nombreux athlètes occasionnels, le Band 6 fournira plus que suffisamment de fonctionnalités avec une grande précision.

