Huawei Band 6 dévoilé : le bracelet sport à petit prix

Huawei a présenté à Paris son tout nouveau bracelet connecté : le Huawei Band 6. L’appareil s’adresse avant tout aux sportifs avec plus de cent activités physiques prises en charge. Le tout à un tarif relativement agressif.

Huawei band 6, un bracelet pour les sportifs

La marque chinoise a organisé une présentation à Paris pour dévoiler le design et les fonctionnalités de son nouveau produit, le Huawei Band 6. C’est un bracelet d’activité qui vient se positionner en concurrent direct du Xiaomi Mi Band 5. Mais ces deux bracelets ne sont pas identiques, de nombreuses différences existent.

Tout d’abord, le format du Huawei Band 6 interpelle, puisqu’il se situe entre un bracelet et une montre. Les précédentes itérations du bracelet étaient d’avantages fines. Ici, l’écran rectangulaire de 1,47 pouce apporte en effet une bien plus grande surface pour interagir avec l’appareil. La dalle Oled tactile de ce Band 6 affiche en 194 x 368 pixels et 282 ppp.

Le design rappelle la Watch Fit de la marque. Seule différence notable entre les deux produits : l’absence de GPS intégré sur le Band 6. Il faudra donc se munir de son smartphone pour mesurer la distance parcourue lors d’une sortie en extérieur.

Prix et disponibilité du Huawei band 6

Le Huawei Band 6 sera disponible au prix de 59 euros

Nous retrouvons donc LiteOS, le suivi de la fréquence cardiaque, du sommeil, du stress, la promesse de deux semaines d’autonomie, le suivi de 96 profils sportifs. Tout ce qu’on peut attendre d’un tracker d’activité est présent. C’est ce qui fait le succès de Huawei sur le marché des montres connectées. Un segment où le constructeur progresse en 2020, malgré la crise sanitaire et l’embargo américain, d’après Counterpoint.

Côté recharge, comptez deux heures pour une charge complète.

Le Huawei Band 6 sera disponible à partir du 27 avril 2021 pour la somme de 59 euros, en coloris vert, noir, rose et orange.

Huawei a également profité de l’occasion pour dévoiler la Watch Fit Elegant, une nouvelle version de la Watch Fit. Il n’y a aucun changement technique, la nouveauté se limitant à l’apparition de nouvelles couleurs de boîtiers et bracelets. Cette nouvelle édition sera commercialisée le 25 mars à 129 €.

