Xbox Game Pass : 20 jeux Bethesda viennent d’arriver

Microsoft n’aura pas chômé en ce mois de mars. Après avoir finalisé le rachat de ZeniMax Media en début de semaine, la firme de Redmond compte bien fêter le coup en faisant profiter à ces joueurs de ce rachat. Pour l’occasion, l’entreprise vient d’ajouter 20 nouveaux jeux Bethesda directement dans le Xbox Game Pass.

Bethesda arrive en force sur le Xbox Game Pass de Microsoft

Après avoir déployé la mise à jour de mars sur ces Xbox, Microsoft revient à la charge en donnant un coup de boost à son Game Pass. Riche d’un rachat de ZeniMax Media s’élevant à 7,5 milliards de dollars, l’entreprise a en effet décidé d’amener moult licences éditées par Bethesda sur son service. L’occasion pour les joueurs de toucher à des jeux vidéos emblématiques tels que les DOOM, The Elder Srolls, Dishonored ou encore Fall Out.

BANDEAU PUBLICITE

Disponibles dès maintenant, voici l’ensemble des 20 nouveaux jeux de l’éditeur désormais jouables sur le Xbox Game Pass :

Dishonored Definitive Edition et Dishonored 2 (Console, PC, Cloud) ;

Definitive Edition et Dishonored 2 (Console, PC, Cloud) ; DOOM (1993), DOOM II, DOOM 3, DOOM 64 et DOOM Eternal (Console, PC, Cloud) ;

(1993), DOOM II, DOOM 3, DOOM 64 et DOOM Eternal (Console, PC, Cloud) ; The Elder Scrolls III: Morrowind (Xbox, PC), The Elder Scrolls IV: Oblivion (Xbox, PC), The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Console, PC, Cloud) et The Elder Scrolls Online (Cloud, Console) ;

III: Morrowind (Xbox, PC), The Elder Scrolls IV: Oblivion (Xbox, PC), The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Console, PC, Cloud) et The Elder Scrolls Online (Cloud, Console) ; The Evil Within (Console, PC, Cloud) ;

(Console, PC, Cloud) ; Fallout 4 (Console, PC, Cloud), Fallout 76 (Console, PC, Cloud) et Fallout: New Vegas (Console) ;

4 (Console, PC, Cloud), Fallout 76 (Console, PC, Cloud) et Fallout: New Vegas (Console) ; Prey (Console, PC, Cloud) ;

(Console, PC, Cloud) ; RAGE 2 (Console, PC, Cloud) ;

(Console, PC, Cloud) ; Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood et Wolfenstein: Youngblood (Console, PC, Cloud).

Petite subtilité et non des moindres, certains jeux précédemment cités profiteront de la toute nouvelle technologie FPS Boost des Xbox Series X et S.

Publicité

L’avenir de Bethesda chez Microsoft

Concernant l’avenir des futurs jeux de l’éditeur, Phil Spencer, dirigeant de Xbox Game Studios et responsable produit de la branche Xbox, s’est exprimé récemment sur le sujet en déclarant : « les consoles Xbox, le PC et le Game Pass seront les meilleures plateformes pour profiter des nouveaux jeux Bethesda et que certains d’entre eux, à l’avenir, seront des exclusivités Xbox et PC ».

Le ton est ainsi clair, net et précis. Si vous souhaitez profiter de l’ensemble des futures licences Bethesda, armez-vous d’une console Xbox, d’un PC sous Windows 10 ou bien d’un abonnement au Game Pass.