Microsoft : la mise à jour de mars déploie plusieurs nouveautés sur Xbox

Au fur et à mesure des mois, Microsoft continue de souffler un vent de fraicheur sur ses consoles. À travers la nouvelle mise à jour de mars, le constructeur propose notamment aux joueurs de nouvelles options pour les expériences de jeu profitant du FPS Boost ou de l’Auto HDR, la prise en charge de son nouveau casque sans fil, le retour des succès et plein d’autres petites nouveautés.

Toujours à l’écoute, Microsoft continue de prendre soin de sa communauté de joueurs sur console. Voici les détails et nouveaux de la nouvelle mise à jour déployée par le constructeur sur les Xbox Series X et S ainsi que les Xbox One.

Quelles sont les nouveautés sur les consoles Xbox avec la mise à jour de mars 2021 ?

Après avoir présenté les jeux gratuits du Games with Gold ou encore les nouveaux jeux arrivant sur le Game Pass en mars, Microsoft met à jour ses consoles de salon.

En février 2021, la firme de Redmond introduisait sur les Xbox Series X et S une nouvelle fonctionnalité du nom de FPS Boost. Permettant d’offrir un framerate supérieur aux versions d’origine de certains jeux rétrocompatibles, l’option peut aujourd’hui être désactivée par les joueurs. L’Auto HDR est aussi activable ou non si l’utilisateur le souhaite. Pour gérer ses options, vous devez vous rendre dans les paramètres de gestion d’un jeu et accéder à la section « Options de compatibilité ».

Autre nouveauté logique de la mise à jour de mars, l’application Accessoires Xbox est remaniée afin de pouvoir prendre en charge les fonctions du futur casque sans fil de l’entreprise prévu pur le 16 mars : le Xbox Wireless Headset. Il sera ainsi possible de gérer l’égaliseur, le boost des basses, la sensibilité de l’auto-mute ou bien celle du micro. Pour finir, nous apprenons que les succès font leur grand retour dans l’application mobile Xbox, mais aussi que la gestion des abonnements associés à un compte Microsoft est directement accessible depuis l’interface Xbox.