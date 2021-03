Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de mars 2021

Microsoft vient de prendre le temps d’annoncer les nouveaux jeux qui apparaitront sur le Xbox Game Pass durant la première partie du mois de mars 2021. À travers cette nouvelle salve de licences vidéoludiques, le sport est mis à l’honneur avec notamment NBA 2K21, NHL 21, Madden NFL 21 et Football Manager 2021. Les fans de Stars Wars vont tout de même pouvoir profiter de la toute dernière licence de combats intergalactique : Squadrons.

Mars 2021 sous le signe du sport avec le Xbox Game Pass

Pour commencer cette nouvelle salve de jeux, Microsoft a rendu disponible aux abonnés du Xbox Game Pass le jeu de football américain Madden NFL 21 sur console. Les joueurs ayant un abonnement Ultimate pourront d’ailleurs obtenir 3 packs Gold Team Fantasy pour le mode MUT chaque mois. Dès aujourd’hui, Football Manager 2021 fait aussi son entrée dans le service avec une version PC, mais aussi la Xbox Edition compatible pour les consoles Xbox et PC. Mettez-vous dans la peau d’un manager et d’un entraineur afin de mener votre club de football favori vers la victoire.

Dès aujourd’hui, NBA 2K21 fait aussi sa grande entrée dans le Game Pass. L’occasion pour les joueurs de fouler le parquet des plus grands terrains de baskets aux côtés des équipes américaines d’hier et aujourd’hui. Microsoft a aussi communiqué l’arrivée de Stars Wars : Squadons sans préciser de date de disponibilité et a déclaré que NHL 21 serait disponible courant avril.

Le 15 mars signera ensuite le départ de quelques licences du catalogue Xbox Game Pass :

Alvastia Chronicles (Xbox & PC) ;

Astrologaster (PC) ;

Bloodstained : Ritual of the Night (Xbox & PC) ;

Kona (Xbox) ;

The Witcher 3 : Wild Hunt (Xbox).

