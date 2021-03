Red Magic 6 : Nubia annonce avec Tencent des smartphones surpuissants avec écran 165 Hz

La marque chinoise Nubia vient de dévoiler l’arrivée de deux nouveaux smartphones gaming avec des caractéristiques techniques dantesques : les Red Magic 6 et 6 Pro. Les nouveaux appareils arborent notamment pour la première fois sur le marché des téléphones mobiles dotés d’un écran ultra fluide avec un taux de rafraichissement de 165 Hz.

Le marché des smartphones gaming connait un boom considérable depuis quelques années. Connu dans le domaine, Nubia revient aujourd’hui avec deux modèles développés en partenariat avec Tencent Games (League of Legends, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile…).

Un écran avec taux de rafraichissement de 165 Hz

Pour commencer, les Nubia Red Magic 6 disposent d’un écran OLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraichissement de 165 Hz. Une première sur le marché des smartphones proposant généralement des dalles 144 Hz. Afin de ne pas consommer trop de batterie et s’adapter aux différents besoins quotidiens, la fonctionnalité Touch Choreographer permet de changer automatiquement le taux de rafraichissement entre 60, 90, 120 et 165 Hz en fonction de votre activité.

Pour répondre rapidement au toucher lors de vos parties de jeux vidéo, l’écran propose un taux de réponse avec une fréquence d’échantillonnage de 360 Hz en multi-touch et 500 Hz avec un doigt. Pour finir du côté de la dalle, l’appareil dispose d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et supporte les couleurs 10 bits.

Des performances au rendez-vous

À l’intérieur des deux smartphones, nous retrouvons dernier processeur haut de gamme Snapdragon 888. La RAM sera un des aspects de différenciation entre les deux modèles. En effet, la version standard dispose de 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 pendant que le Nubia Red Magic 6 Pro s’équipe de 12, 16 ou 18 Go de RAM. Afin de répondre aux besoins des appareils, le constructeur chinois a introduit un nouveau système de refroidissement permettant de ventiler l’air à 18 000 tours par minute pour le Red Magic 6 et 20 000 tous par minute pour la version Pro.

Côté photo, on remarque la présence de trois caméras à l’arrière : un capteur principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx. Petit plus pour les joueurs utilisant un casque : la prise jack est de la partie.

Pour finir, les Nubia Magic 6 font la part belle à la recharge rapide. Sans grande surprise, le modèle classique profite uniquement du support de la charge rapide 65W pour sa batterie de 5 050 mAH. Cependant, le Red Magic 6 Pro s’arme d’une batterie de 4 050 mAh compatible avec la recharge ultra rapide 120W permettant de passer de 0 à 50% en seulement 5 minutes.

Prix et disponibilité des Nubia Red Magic 6

Les deux nouveaux smartphones développés en partenariat avec Tencent Games seront disponibles dès le 11 mars en Chine. Les autres régions du monde pourront profiter des appareils prochainement selon les dires de la marque.

Au niveau des prix, le Nubia Red Magic 6 affiche un tarif de 3,799 yuans (environ 488 € HT) pour la version 8/128 Go, la déclinaison 12/128 Go est quant à elle proposée à 4,099 yuans (526 €) et la 12/256 Go atteint les 4,399 yuans (565 €). Le modèle Pro en 12/128 Go est proposé à 4,399 yuans (565 €), 4,799 yuans (616 €) pour le 12/256 Go et 5,299 yuans (681 €) pour le 16/256 Go.

Pour finir, la Transparent Edition 16/256 Go du Nubia Red Magic 6 Pro atteint la somme de 5,599 yuans (719 €) et pour finir la déclinaison++++ 18/512 Go grimpe à 6,599 yuans (848 €).