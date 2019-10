Ancienne filiale de ZTE, Nubia est désormais une entreprise à part entière. Et elle nous a présenté récemment un smartphone assez différent de la concurrence, le Red Magic 3 ! Un smartphone dedié au gaming avec un système de refroidissement actif. Que vaut-il ? C’est la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cet article.

Unboxing du Nubia Red Magic 3





Derrière cette boite résolument gaming se cache peu d’accessoires. Nous retrouverons simplement le câble USB-C, accompagné de sa prise murale. Petit point positif pour les gens comme moi, adepte des stickers, une petite planche à l’effigie de la marque Red Magic est également de la partie !

Design

Le Red Magic 3, un smartphone résolument gaming ? Ce n’est pas son design qui dira le contraire. En effet, celui ci n’est pas sans rappeler les tout derniers ordinateurs gaming avec des lignes coupées au couteau, des couleurs rougeoyantes par ci par là et même.. des leds !

Ces LED’s donnent un réel coté gaming, ADN même du téléphone. Tout est paramétrable bien entendu. Viennent ensuite les différents boutons sur les deux tranches. Sur la gauche, on retrouve un connecteur spécifique à la marque permettant de connecter le téléphone à un dock. Egalement, un slider permettant d’activer un mode gaming ainsi que la trappe double SIM.





Le coté droit du smartphone n’est pas en reste puisque nous allons retrouver l’une des deux sorties permettant d’expulser l’air du ventilateur. Et également, deux boutons tactiles sont présents sur cette face. Ils permettront d’être configuré in-game afin de les utiliser comme les gâchettes d’une manette. De ce fait, sur des jeux mobiles comme Fortnite, plus besoin de s’embêter avec le tactile.

Appareil photo et vidéo

Bien que le Red Magic 3 n’est pas à destination des amateurs de photos, il dispose malgré tout d’un capteur unique de pas moins 48MPx et une ouverture de f/1.7. Les clichés offerts sont corrects mais on sent malgré tout que l’appareil photo n’était pas au cœur de la R&D. De ce fait, les clichés pourraient être bien meilleur avec le capteur, surtout de nuit.

Le capteur avant, quant à lui, offre 16Mpx avec une ouverture f/2.0. Les clichés seront corrects sans offrir une qualité transcendante. Encore une fois, ce n’est pas réellement son utilisation première que de faire des selfies à foison.

Pour la partie vidéo, il sera possible de capturer des images jusqu’en 8K ! Malheureusement cette fonctionnalité, encore en bêta, est très loin d’être fonctionnelle et présente de grave ralentissement lors de son utilisation. Le 4K est de la partie, mais l’intérêt est un peu gâché par son écran offrant une résolution seulement en Full HD.

Écran et audio

Comme mentionné précédemment, l’écran offre une résolution de seulement 2340×1080 pixels, un peu dommage au vu des résolutions photo et vidéo qu’offre ce Nubia Red Magic 3. En dehors de ça, les couleurs restituées par l’écran sont agréables, et il est très confortable d’y regarder des vidéos ou d’y faire de longue sessions de jeux.

Sur la photo juste au dessus, vous remarquerez une petite grille. Cette dernière n’est pas seule puisque sa petite sœur se trouve sur la partie supérieure de l’écran. Et ces grilles ne sont rien d’autres que les haut parleurs en stéréo avec la technologie DTS:X. Et c’est un réel plaisir que d’avoir le son en face directement et non sur la tranche inférieure ou supérieure comme beaucoup de smartphones aujourd’hui. Vous l’aurez compris, le Red Magic 3 se démarque encore une fois et le son proposé est plutôt de bonne facture.

Performances et autonomie

Grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 855 et ses 8 ou 12GB de RAM, le Nubia Red Magic 3 offre de belles performances. Le score Antutu n’est pas des plus élevé pour autant mais les performances in game, notamment avec le Game Space activé, sont très bonnes.

Le Game Space permet d’afficher un hub spécifique qui vous listera les différents jeux installés sur le téléphone. De plus, vous aurez accès à certains paramétrages pour régler le ventilateur et les différents paramètres sur le processeur et la puce graphique.

Parlons autonomie

Un atout mis en avant par la marque avec une énorme batterie de 5000 mAh ! Et il faut dire que ce smartphone a de la ressource. En l’utilisant comme téléphone secondaire, principalement pour jouer, nous avons pu atteindre les 6 jours sans passer par la case rechargement et encore 18% de batterie restante.

Le plus gros point noir de ce Nubia Red Magic 3 est au niveau de la surcouche Android. Malgré une interface dites « stock », quelques problèmes sont à déplorer. Les moins gênants sont des problèmes de traduction par ci par là mais les plus graves sont au niveau du déverrouillage. En effet, de temps en temps, le capteur d’empreintes ne marche tout simplement pas, et le code PIN n’est pas reconnu. Du coup, obligé de redémarrer le téléphone…

Conclusion Nubia Red Magic 3

Pour conclure, nous sommes un peu mitigé sur ce smartphone. Le design est dans le thème gaming, de ce côté là Nubia fait mouche ! La partie performance est vraiment un régal, le gaming est vraiment le terrain de jeu de ce Red Magic 3.

Les parties plus négatives concernent donc la partie logicielle qui manque de suivi (à quand des mises à jour correctives ?) et de rigueur, surtout dans les traductions.

Si jamais vous êtes intéressé par ce Nubia Red Magic 3, sachez qu’il est disponible sur le site officiel de la marque à partir de 479€.

