Qui n’a jamais râlé sur l’application mobile YouTube quand il a découvert qu’il était impossible d’écouter de la musique en arrière plan ? Ne mentez pas, nous sommes tous passé par là. En plus de cette fonctionnalité, le Premium offre également l’accès à YouTube Music, le mode Picture in Picture mais également l’accès à des contenus exclusifs par de nombreux créateurs de talents !

Une solution payante, Youtube Premium

YouTube propose depuis quelques temps maintenant un abonnement Premium. Auparavant YouTube RED, c’est désormais YouTube Premium qui vient faire sa promotion sur chacune des vidéos. Pour la modique somme de 11.99€, vous aurez accès à la lecture en arrière plan et également le catalogue de YouTube Music.

Pour ce qui est de la musique, bien entendu YouTube n’est pas le seul sur ce secteur. On y retrouve le bien connu Spotify mais également un outside, arrivé en dernier sur le marché : Amazon Prime Music. L’avantage d’Amazon est de combiner le Prime pour les livraisons gratuites et un énorme catalogue musical ! Vous pouvez d’ailleurs bénéficier du service GRATUITEMENT pendant 30 jours.

Un contournement gratuit

Dernièrement, nous avons trouvé une solution de contournement afin d’avoir le mode Picture in Picture sur Android, sans avoir à débourser un centime ! Et la solution se situe dans l’utilisation d’un VPN ! En effet, après avoir switch votre connexion aux USA, penser à redémarrer l’application, le mode Picture in Picture est à vous !

Putain, en mettant un VPN aux USA ont peut avoir YT en Picture in Picture, sans avoir le Premium pic.twitter.com/6HNiZVqvHm — 🐴 (@chwal84) September 30, 2019

VPN : Nos conseils

Pour les VPN, nous vous conseillons différentes solutions. Celle que j’utilise, gratuitement : Secure VPN. Par contre, nous n’avons pas vraiment de retour quant à la sécurité de celle ci.

Pour ceux qui souhaitent souscrire à une offre payante mais bien moins cher qu’un abonnement YouTube : Nord VPN. Le service offre 70% de réduction sur l’offre 3 ans. Une solution sécurisée et largement reconnue dans le monde de l’informatique. Mais aussi via les influenceurs High Tech.

Enfin, la dernière solution que nous vous proposons est Express VPN. Une solution un peu plus chère que Nord VPN mais avec d’autres avantages.

Si jamais vous voulez plus d’infos sur l’utilisation de VPN, nous en avons fait un bel article juste ici.