CORSAIR VIRTUOSO : La nouvelle gamme de casque premium

Après les boitiers, Corsair lance sa nouvelle gamme premium de casque gaming. Nommé VIRTUOSO, Corsair allie casque gaming et écouteur haute fidélité.

Un son d’exception !

Le VIRTUOSO RGB, offre une plage de fréquence comprise entre 20 et 40 000Hz !

De plus, ses amplis en néodyme haute densité de 50mm, reproduisent le son de façon détaillée et précise !

Son micro omnidirectionnel et détachable répondant sur la plage de 100 a 10 000Hz, capture votre voix et la transmet de façon claire !

Connectique et autonomie.

Fournis avec un adaptateur SLIPSTREAM pour l’utilisation sans fil, un câble USB A, ainsi qu’un câble jack 3.5mm, le VIRTUOSO s’adapte forcément à toutes les situations !

CORSAIR nous affirme qu’il peut tenir jusqu’à 20heures avec une portée maximale de 18 mètres, de quoi pouvoir se balader aisément avec le casque sur les oreilles !

Connecteur 3,5 mm

Connecteur USB

Adaptateur SLIPSTREAM

Design mais confortable !

Le VIRTUOSO, arbore un design sobre, mais efficace ! Du RGB oui, mais pas bling bling. En effet le logo CORSAIR s’illumine et est réglable via le logiciel iCUE. Ensuite, sa conception en aluminium usiné lui permet de rester confortablement en place sur votre tête !

Et enfin, les coussinets en mousse à mémoire de forme vous isolent du bruit extérieur et ajoutent encore plus de confort !

Disponibilité et tarif

Le VIRTUOSO RGB se décline en 3 versions. Blanc, noir et gris acier.

La version gris acier est la version premium du VIRTUOSO, il se démarque par son micro plus grand de 9,5mm, et la finition aluminium met en valeur le gris du casque !En plus, il est fourni avec une pochette de transport brodée!

Le VIRTUOSO est disponible dès maintenant sur la boutique en ligne CORSAIR et chez les revendeurs partenaires.

Il s’affiche au prix de 179,99€ pour les versions noir ou blanc, tandis que la version gris acier (SE) elle, s’annonce au prix de 199,99€.

Le VIRTUOSO est vendu avec une garantie de 2 ans.

Disponible dans toutes les versions, sur la boutique CORSAIR : ici !

