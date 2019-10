La présence de Spider-Man dans le MCU se fait de plus en plus précoce. En effet, il y a quelques jours, Sony décidait de retirer l’homme-araignée des films de Disney pour une histoire de gros sous. Initialement la propriété de Sony, Spider-Man avait rejoint le MCU lors de la sortie d’Avengers Civil War. Depuis, la petite araignée sympa du quartier est devenue au fil du temps l’élément central de l’univers Marvel voulu par Disney.

Mais avec cette notoriété grandissante, Kevin Feige a voulu renégocier le contrat existant avec Sony. Devant les nombreux refus du studio nippon, ces derniers se sont totalement rétractés et ont décidé de garder jalousement leur précieux, à savoir Peter Parker. Fort heureusement pour les fans de Spidey, l’histoire ne s’arrête pas là.

Un Spider-Man sur le départ ?

En réintégrant le MCU, on aurait pu croire que l’homme-araignée reprenne la place qui lui est due après la mort de Tony Stark dans Avengers Endgame. Malheureusement, le nouvel accord négocié ne va pas permettre à Spider-Man d’envisager un avenir serein dans une phase IV basé autour de son personnage. C’est le site ComicBook qui nous apprend que l’accord entre Sony et Marvel Studios ne permettra que de réaliser un troisième et dernier film pour finaliser la trilogie qui a démarré avec Spider-Man Homecoming.

Avec un film en plus à se mettre sous la dent, Kevin Feige espère réaliser une fin propre pour terminer l’aventure de Spider-Man dans son MCU. Mais Tom Holland ne devrait pas se retrouver pour autant au chômage car Sony aurait dans l’idée de développer son propre Spider-Verse. De bon augure pour Tom Hardie et Venom qui accueillera son alter ego. Prévu pour Juillet 2021, le troisième et dernier film de Spider-Man version Marvel devra relever un défi encore plus grand qu’Avengers Endgame. Malgré des films de plus en plus moyens de la part de Sony (mis à part le très bon Spider-Man Into the Spider-Verse), ces derniers ont décidé de repartir de 0, prenant ainsi le risque de torpiller l’un des super-héros les plus appréciés du public.