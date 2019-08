Spider-Man : L’homme araignée quitte Marvel

Alors qu’ils avaient réussi à trouver un terrain d’entente, l’accord entre Sony et Marvel tombe à l’eau, laissant en suspens l’avenir de Spider-Man.

Spider-Man : Homeless

Depuis la sortie de Captain America : Civil War, l’accord commercial liant Marvel et Sony n’a cessé d’amener de nombreux avantages financiers au premier. En effet, depuis cette garde partagée, le premier s’occupe de la majeure partie du financement de ces films, tandis que Sony obtient 95% des recettes engrangées par les films du tisseur. Un deal bien juteux, qui n’a pas vraiment plu aux grandes pontes de chez Marvel. En voyant tout cet argent perdu, Kevin Feige a tenté de changer la donne.

Selon Deadline, la société de Mickey Mouse a ainsi voulu renégocier le contrat, en impliquant un partage égal des recettes et des coûts de production. Sony aurait évidemment refusé la proposition, préférant rester sur leur deal actuel. Face à l’absence d’accord entre les deux partis, Sony prit la décision de récupérer les droits du tisseur. Cette reprise des droits amène donc de nombreuses questions, quant à l’avenir de Spider-Man. Quid de Tom Holland ? De son futur traitement dans le Marvel Cinematic Universe ?

Le Destin (compliqué) d’un Héros

Toujours selon Deadline, deux autres longs-métrages réalisés par Jon Watts et avec Tom Holland dans le rôle-titre sont encore d’actualité, mais ne seront plus liés à l’univers cinématographique Marvel. Difficile d’imaginer comment le studio compte s’en sortir, vu que les deux précédents se basaient sur des storylines étroitement liées au MCU.

Cette séparation serait surtout l’occasion pour Sony de reprendre son univers Spider-Man, envisagé depuis longtemps. De ce fait, voir prochainement l’homme-araignée se lancer dans un affrontement contre Venom paraît bien plausible.

Cependant, si l’on en croit les propos de Variety, tout n’est pas perdu. À l’instar du précédent deal, cette manœuvre de Sony ne pourrait être qu’un moyen de dissuasion, afin que son concurrent revienne sur les anciens termes du contrat.

Dans tous les cas, vu la qualité des The Amazing Spider-Man ou du récent Far From Home, on peine à choisir entre la peste et le choléra.