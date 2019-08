Guide pour acheter de la Crypto-monnaie en ligne

Pour ceux qui cherchent d’être actifs dans le monde des crypto-devises, acheter une crypto-monnaie, qu’il s’agisse de Bitcoin ou d’un autre type, est unenécessité. Les transactions d’achat de cryptos se font dans le monde en ligne, mais il y a bien sûr des dangers à connaître. Alors, lisez ici notre guide sur l’achat de crypto-monnaie en ligne.

1 – Faire des recherches

La première étape à franchir pour acheter des crypto-monnaies est la recherche. La scène de les crypto évolue constamment, il est donc toujours avantageux de rester au courant des dernières nouvelles et des développements. L’achat de cryptos est un grand pas à franchir, car il nécessite d’une forme d’engagement financier. Il est doncessentiel desavoir exactement dans quoi le fonds est investi et pourquoi, et cela ne peut être réalisé que par la recherche.

Grâce à la recherche, ceux qui cherchent à acheter des cryptos en ligne pour une raison quelconque se rendront compte qu’ils devront utiliser une plateforme et un portefeuille réputés pour mener leursactivités de manière sécurisée. Avec tant d’échanges et portefeuilles surplace créés par cyber-escrocs, il est important d’utiliser les services établis qui ont une excellente réputation. Par conséquent, il serait prudent d’employer une enseigne telle que Luno, dont le portefeuille Bitcoin et la plateforme sont parmi les plus fiables du secteur.

2 – Acheter avec parcimonie

Il y aura toujours une tentation de potasser avec tout ce qu’il faut pour acheter quelque chose, et cela s’applique aussi aux cryptos. Mais ce n’est pas la voie à suivre, surtout quand on commence tout juste. Le monde de la crypto-monnaie évolue en un instant et les prix sont renommés pour leur volatilité. Par conséquent, il est sage de commencer petit et de continuer à s’ajuster en cours de route. En achetant un montant considérable, vous pourriez perdre de l’argent et rater vos chances d’acheter à un prix inférieur.

Tout le monde sait que Bitcoin est la crypto numéro un sur la planète, et il peut donc être tentant d’aller uniquement sur cette crypto-monnaie. Cependant, à notre avis, un point commun à beaucoup de personnes, est que la diversification des investissements s’avérera avantageuse à long terme. Si quelqu’un achetait une seule crypto, il risquait davantage de perdre son investissement, mais s’il achetait de petites quantités de types différents, son risque de perte serait minimisé, tandis que la stabilité de son portefeuille serait décuplée.

3 – Restez prudents

Nous avons mentionné les dangers au début de cet article, et les escroqueries sont sans aucun doute le plus gros danger auquel unepersonne cherchant à acheter des crypto monnaies peut affronter. Le monde du crypto est devenu une cible majeure pour les cyber-escrocs, et leurs escroqueries se complexifient de jour en jour. Pour les personnes cherchant à acheter des cryptos en ligne, toute transaction qui semble trop belle pour être vraie, le serasouvent. En particulier, tous les programmes qui suggèrent des profits énormes seront réalisés pour ceux qui achètent un petit montant.

En suivant notre guide, l’achat de crypto-monnaie en ligne devrait être un jeu d’enfant. Effectuer des recherches et utiliser un peu de bon senset de logique conduira le plus souvent à des résultats positifs, et n’utilisera donc que des plateformes de négociation et des portefeuilles crypto-devises réputées.