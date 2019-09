Comment télécharger Mario Kart Tour avec iOS inférieur au 10 ?

Vous avez forcément déjà entendu parler du dernier jeu en vogue dans les mains des technophiles. Il ne s’agit pas du dernier Zelda ou de Modern Warfare 2 mais du petit plombier à moustache. En effet Mario reprend du service dans une nouvelle version d’un jeu apprécié depuis qu’il est sorti il y a bientôt 14 ans ! Mario Kart envahit les smartphones, mais pas tous…

Un problème avec les versions antérieures d’iOS ?

Il apparaît un problème aux utilisateurs d’un iPhone ne pouvant plus faire de mises à jour de leur iOS 10 ou inférieur. Il arrive qu’un utilisateur ne veuille pas faire de mise à jour ou ne puisse tout simplement pas. Et ce cher Mario ne voudra pas s’installer sur cet appareil, dérangeant me direz vous ! C’est l’occasion de remédier à ce problème.

Première solution, la méthode dure

La solution la plus évidente serait d’effectuer une mise à jour du smartphone, quitte à tout perdre… Mais qu’est ce qui pourrait arrêter l’envie de jouer à Mario Kart ?

Seconde solution, tout changer !

En effet la seconde solution serait de partir sur un nouveau smartphone, ce qui faciliterait également grandement l’utilisation du jeu.

Utilisant assez peu de ressources, il vous permettrait de pouvoir changer d’appareil pour les fêtes !

Si jamais vous hésitez et souhaitez toujours rester sur un iPhone mais ne voulez pas y mettre 600€, il existe quelque chose. Il est possible d’acheter reconditionné sur plusieurs sites comme SMAAART ou d’autres. Et ainsi économiser plusieurs centaines d’euros en plus d’éviter la pollution.

Mario Kart : Des mises à jour à venir

Le jeu s’étant lancé il y a très peu de temps, une mise à jour est prévue pour le 9 octobre, d’ici là il vous reste un peu de temps.

Chaque saison de Mario Kart durera 2 semaines, ce qui laisse présager à l’arrivée du mode multijoueur…