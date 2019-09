Le Lenovo Smart Display est un nouvel assistant vocal, mais la particularité de celui-ci est son écran qui permet une visualisation des données. Objet pratique ou simple gadget connecté ?

Présentation

Le Lenovo Smart Display vue de face

Le Lenovo Smart Display est équipé de Google Assistant et des fonctionnalités qui en découlent tel que YouTube, Agenda par exemple. Un produit initialement proposé à 240€, néanmoins à présent il est possible de le trouver à 180€. De plus celui-ci est équipé d’un écran de 10 pouces avec une résolution FULL HD.

Design & Ergonomie

Lenovo nous propose un produit particulièrement bien fini. De plus, la partie gauche est recourbée afin d’assurer un bon maintien et lui donne un design original.

Lenovo Smart Display – Vue de la face arrière

Ajoutons que le dos de celui-ci est plaqué avec un effet bois. Notons également qu’il est possible de placer le Lenovo Smart Display de manière verticale.

Le Lenovo Smart Display vue de face

Sur la face avant, on retrouve l’écran ainsi que le haut-parleur sur la gauche. Selon nous, cela gâche un peu le design global de l’appareil.

Lenovo Smart Display – Vue des boutons sur la face supérieur (A gauche pour mute le microphone et à droite pour la gestion du volume)

On retrouve également des boutons sur le dessus afin d’ajuster le volume ainsi que de mute le micro.

L’écran

Lenovo nous à mis à disposition le modèle 10 pouces, il propose une résolution FULL HD. En effet, grâce à cette résolution l’écran est de très bonne qualité et on ne voit pas les pixels.

Lenovo Smart Display – Vue de la face avant sur une vidéo YouTube, pas de Netflix à l’horizon

La dalle IPS est un bon atout puisque celle-ci offre des angles de vision très larges. Pratique quand on cuisine ou que plusieurs personnes regardent une vidéo autour d’une table. La dalle est brillante, elle va donc inévitablement refléter les rayons du soleil. Néanmoins, il est possible d’augmenter la luminosité pour contrer ce problème.

Terminons par le faite que ce soit un aimant à traces de doigt, c’est dommage pour un produit à la vue de tous…

Son

C’est un point mitigé sur le Lenovo Smart Display, le son est correct, mais sans plus. On à une grosse présence des aiguës et des médiums. Les graves sont totalement absents, il y’a bien un “boum-boum”, mais on cherche encore. On note également de la distorsion dès lors qu’on pousse le volume.

Lenovo Smart Display – Vue de la face avant sur Spotify

Le tableau n’est pas tout noir, la restitution des voix est bonne. Un allié de choix donc pour écouter un podcast, discuter avec l’assistant ou écouter de la musique en cuisinant si on est pas trop exigeant.

Les micros captent très bien la voix dans la pièce et la restitution dans une conversation Google Duo est parfaitement convenable pour ce type d’usage.

Les fonctionnalités

Le Lenovo Smart Display reste à la base un gadget, mais si on prend l’habitude de l’utiliser la séparation risque d’être compliquée.

La fonctionnalité phare c’est évidemment Google Assistant qu’on ne présente plus maintenant pour effectuer l’ensemble des actions à la voix. Il est également possible de contrôler tout cela grâce à l’écran tactile.

Vous pouvez évidemment écouter vos musiques grâce à Spotify, Deezer, YouTube Music ou Play Musique. Regarder des vidéos sur YouTube, néanmoins on note l’absence de Netflix ou d’autres services vidéos.

Le Smart Display propose les fonctionnalités classiques pour consulter son agenda, la météo, l’actualité, la bourse… Tout comme l’Assistant Google le fait déjà.

Recettes, alarmes, météo…

Livres audio, agendas, vidéos, vie privée…

Bourse, musiques, home contrôle, jeux…

Ajoutons que vous allez pouvoir suivre une recette de cuisine facile étape par étape avec la possibilité de vous faire dicter la recette et de passer à l’étape suivante par la voix.

Une recette de cuisine, ici des cookies au chocolat, miam ! 🙂

Google Duo est également de la partie, grâce à une caméra de 5Mpix vous pouvez faire des visioconférences avec la famille ou des amis. En pratique cette caméra d’une résolution de 720p n’est pas incroyable. Néanmoins pour l’avoir testé, la qualité est correcte pour faire un appel vidéo. Terminons par le faite qu’il y’a un cache mécanique lorsque celle-ci n’est pas utilisée et que Duo est l’unique service disponible.

Google Duo pour les visioconférences

Conclusion

Le Lenovo Smart Display est à présent moins cher qu’à sa sortie et peut se montrer bien pratique dans une cuisine par exemple si on prend l’habitude de l’utiliser.

Pour plus d’information rendez-vous sur le site de Lenovo.

Lenovo Smart Display 239€ 7 Design & Ergonomie 7.5/10

















Écran 7.0/10

















Son 6.0/10

















Fonctionalités 7.5/10

















Points positifs Les fonctionnalités

La reconnaissance vocale Points négatifs Le son moyen