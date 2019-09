ASUS dispose d’une très grande gamme de produits, dont de nombreux smartphones et ordinateurs. Nous allons aujourd’hui nous intéresser à la gamme Vivobook, avec le Vivobook 17.

Vue globale du clavier

Celui que nous avons pu prendre une main disposait des caractéristiques suivantes :

8 Go (2 x 4 Go) de RAM – 2400 MHz

Disque dur de 1 To et SSD de 256 Go

Intel Core i7-8565 1.80 GHz

Windows Famille 64 bits

Poids de 1.3 kg

Apparence & accessibilité

Avec un très beau gris, le Vivobook 17 impose un design sobre et élégant. Il se compose d’un écran très lumineux et détaillé, ainsi que d’un clavier cachant des LEDs blanches, dont la luminosité est réglable. Ce dernier dispose d’une disposition de touches classiques, donc française, avec des tailles de touches propres à ASUS.

Clavier rétroéclairé

Son clavier se compose aussi d’une touche particulière qui permet d’alterner entre les actions de touches spéciales (second texte sur la touche) et les actions de touches classiques, ce qui permet d’éviter d’appuyer sur fn pour activer l’autre fonction.

Côté gauche

Côté droit

Pour ce qui est des différents ports de branchement, on retrouvera, sur le côté droit, le port de recharge, accompagné d’un port USB 3.1, un port HDMI, un port USB-C, un port jack ainsi qu’un port MicroSD. Sur le côté gauche, on retrouvera deux ports USB 2.0 , ainsi que des LEDs de statut et de recharge.

Le Vivobook 17 dispose d’une bordure d’écran fin, ce qui lui permet d’être un peu plus compact que la majorité des autres 17 pouces. Cela permet d’améliorer le confort à l’utilisation, mais aussi lors du transport.

Écran en position inclinée

Écran en position normale

Le châssis et l’écran de l’ordinateur disposent d’une ergonomie particulière, lui permettant de surélever le clavier et d’éviter les douleurs au niveau du poignet lors de longues utilisations de la machine.

Utilisation & autonomie

Pour commencer, le ASUS Vivobook 17 dispose d’une autonomie tournant autour des 6 heures, avec une utilisation bureautique. Il se charge assez rapidement, avec une récupération d’environ 60% de sa batterie en un peu moins d’une heure, offrant ainsi une charge complète pour un peu plus d’une heure et demie. Son chargeur est compact et peut être facilement transporté.

Ordinateur et chargeur

Cette machine ne dispose pas de carte graphique, ce qui ne lui permet pas d’effectuer d’énormes taches comme du rendu vidéo ou de la modélisation 3D. Cependant, son processeur lui permet une utilisation confortable pour du multitâche en terme de bureautique ou même de design, même accompagné d’une utilisation à plusieurs écrans, sans rencontrer de problèmes.

On pourra retrouver quelques touches propres à Windows, dont la touche de démarrage, une touche de verrouillage, une touche de capture d’écran et d’activation ou désactivation de la caméra. Elles sont assez pratiques, surtout dans un environnement professionnel, où l’utilisateur est susceptible de vouloir montrer quelque chose, couper sa caméra ou verrouiller rapidement sa machine en cas d’urgence.

Touches spéciales du côté gauche

Touches spéciales du côté droit

En plus de son clavier très accessible, il dispose de deux disques durs, dont un SSD, permettant une sécurité supplémentaire et une rapidité de transfert pour les données à risques/importantes.

Vue de haut du clavier

La machine dispose d’un audio SonicMaster, rendant ainsi l’utilisation classique plus confortable lors de visionnage de films, d’écoute musicale ou même de conférences, discussions ou réunions.

En terme de ventilation, on retrouve une petite sortie en dessous et un pan d’air de chaque côté à l’arrière de la machine, ce qui reste relativement correct. L’air semble bien circuler à l’intérieur de la machine jusqu’à l’extérieur, permettant ainsi à la machine de rester toujours au frais.

Avis personnel

ASUS nous propose une machine intéressante, plutôt bien orientée et pensée pour une utilisation bureautique. Une autonomie correcte, une charge rapide, un clavier ergonomique, des touches adaptées pour des actions rapides et la possibilité de brancher 3 écrans sont les points forts de cette machine.

Vue globale

Le Vivobook 17 fait, selon moi, partie des bons produits en terme de bureautique parmi un très grand éventail de choix avec un rapport qualité/prix très correct. Cette version avec 1 To de disque dur supplémentaire semble difficile à trouver et semble faire gonfler le prix pour un disque dur, il est donc conseillé de se procurer la version sans et acheter un disque dur a côté pour la même machine à 200 euros de moins.

ASUS Vivobook 17 1000 € 8.6 Autonomie 8.0/10

















Design 9.0/10

















Performances 8.5/10

















Fonctionnalités 9.0/10

















Points positifs Charge rapide

Ergonomie du clavier

Touches spéciales adaptées à la bureautique

Port MicroSD Points négatifs Ports USB 2.0