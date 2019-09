Star Wars : Premières rumeurs sur le casting du film de Kevin Feige

Alors que l’on apprenait dernièrement l’implication de Kevin Feige, plusieurs déclarations viennent indiquer le probable casting du futur Star Wars.

Star Wars à la sauce Marvel

Tandis que Star Wars IX s’apprête à conclure le cycle Skywalker en décembre prochain, Disney et Lucasfilms préparent déjà le terrain pour la suite. Ainsi, en plus des trilogies de Rian Johnson (Les Derniers Jedi) et des créateurs de Game Of Thrones, la saga comptera aussi un épisode produit par Kevin Feige. Ainsi, selon le Hollywood Reporter, le papa du Marvel Cinematic Universe aurait approché le studio avec une idée très particulière. Ce dernier aurait même déjà un rôle très précis pour un grand acteur.

Selon Alan Horne, co-président de Disney, la décision n’apportera que du bon.

Nous sommes très excités par les projets que préparent Kathleen Kennedy et l’équipe de Lucasfilm en ce moment. Pas uniquement par rapport à Star Wars, mais également Indiana Jones et d’autres choses comme De sang et de rage.

Avec la fin de la saga Skywallker, Kathleen s’apprête à basculer dans une nouvelle ère narrative. Sachant à quel point Kevin Feige est un fan hardcore de la saga, cela faisait sens que ces deux producteurs extraordinaires travaillent ensemble à la production d’un film Star Wars.

Les Capitaines dans l’espace

On ne demande qu’à le croire, en espérant juste que celui-ci tiendra ses sales pattes à l’écart de l’ensemble de la saga. Il n’est effectivement pas impossible que Disney prenne exemple sur le succès de Marvel, en adoptant la même formule.

Me. — Chris Evans (@ChrisEvans) September 27, 2019

Did someone say Star Wars?! pic.twitter.com/e6vVm5wW2p — Brie Larson (@brielarson) September 27, 2019

Ainsi, au vu de la réaction de Chris Evans et Brie Larson, nul doute que Disney puisse se tourner vers eux. Les interprètes de Captain America et Captain Marvel pourraient représenter une plus-value commerciale, en attirant tous les fans du MCU. Quant à la qualité de ce nouveau Star Wars, c’est une autre histoire…

Hormis la trilogie orchestrée par Rian Johnson, l’avenir de la série ne promet donc rien de très alléchant. Entre la peste (la trilogie dont le premier épisode sera écrit par Weiss et Benioff) et le choléra (un futur produit aussi insipide que tout ce que le MCU a pu nous offrir), difficile de choisir.

Heureusement, nous avons quelques années devant nous. En effet, peu d’infos concernant la sortie de ce volet. Vu les nombreux projets de Feige, ce dernier ne devrait donc pas voir le jour de sitôt. En attendant, on pourra toujours se tourner vers L’Ascension de Skywalker, conclusion de la saga.