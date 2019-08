Star Wars : Les créateurs de Game Of Thrones n’écriront qu’un film

Alors qu’ils devaient diriger la prochaine trilogie, D.B. Weiss et David Benioff, showrunners de Game Of Thrones, n’écriront finalement qu’un seul Star Wars.

Après Game Of Thrones, D.B. Weiss et David Benioff s’attaquent à Star Wars

Weiss et Benioff chez Netflix

Attendue par la moitié de la population mondiale, la huitième saison de Game Of Thrones fut une déception à la hauteur des attentes gargantuesques qui reposaient sur elles. Raccourcis narratifs, pirouettes scénaristiques, deus ex machina à n’en plus finir, … Bref, pas la peine de continuer, tant critiquer la série revient désormais à tirer sur une ambulance enflammée, poursuivie par une horde de fans enragés. Suite à la diffusion de cette dernière saison, la catastrophe fut tout de suite remise sur le dos de deux personnes : D.B. Weiss et David Benioff, les deux showrunners de la série.

Cependant, malgré tout le tumulte engendré par Game Of Thrones, les deux réalisateurs semblent s’être attiré les faveurs des studios, tels que Netflix. Ainsi, le géant du streaming signa dernièrement un énorme contrat avec ces derniers. Pour la modique somme de 250 millions de $, Weiss et Benioff s’occuperont de réaliser et écrire plusieurs films ou séries Netflix, et ce pour les 5 prochaines années. Toutefois, et pour notre plus grand plaisir, ce deal exubérant viendra contrecarrer leur projet : celui de scénariser une trilogie Star Wars.

Image exclusive d’un fan Star Wars, remerciant Netflix

Il faut sauver le soldat Star Wars

Longtemps annoncés comme réalisateurs d’une trilogie entière, les deux cinéastes devront, en partie, faire l’impasse sur leur rêve. Selon The Hollywood Reporter, Weiss et Benioff resteront producteurs d’une trilogie, mais leur rôle de scénariste sera moins important. De ce fait, ils ne scénariseront que le premier opus, tout en proposant les « grandes lignes » des deux suites. Les fans de Star Wars pourront donc se réjouir, et espérer que les deux scénaristes ne gâcheront qu’un seul film sur les trois.

Cependant, vu l’entrée en vigueur prochaine de leur contrat avec la plateforme de streaming, on est droit de s’interroger quand prendra place la production de ces films. En effet, Disney a déjà prévu une prochaine trilogie pour 2022, sans plus d’informations. On suppose logiquement qu’il s’agira du travail de Rian Johnson, et que le studio reportera la trilogie des créateurs de Game Of Thrones à une date indéterminée. Au moins, cette sortie lointaine laissera le temps aux spectateurs de se préparer mentalement, face à la catastrophe qui se prépare sous nos yeux impuissants.

En attendant d’en savoir plus, nous pourrons nous rabattre sur la double dose de Star Wars, prévue pour cette année. Ainsi, tandis que Star Wars : l’Ascension de Skywalker viendra conclure l’arc principal de la saga en décembre prochain, la série The Mandalorian fera son apparition sur Disney +, dès le 12 novembre.

La prochaine trilogie, dont le début est prévu pour décembre 2022