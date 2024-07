Call of Duty : Modern Warfare III est disponible dans le Xbox Game Pass !

Le mardi 23 juillet, Microsoft a annoncé que le dernier jeu Call of Duty d’Activision arrive sur le Xbox Game Pass. Pour rappel, Call of Duty : Modern Warfare III est sorti en 2023. C’est la première fois qu’un jeu Call of Duty intègre le Game Pass. D’ailleurs, c’est le dernier jeu de la franchise à être proposé en exclusivité sur la PlayStation. Comme Microsoft a acquis Activision Blizzard, les choses pourraient changer.

Une tentative pour mieux faire avaler la pilule de l’augmentation des tarifs ?

D’après l’annonce de Microsoft, Call of Duty : Modern Warfare III sera disponible sur Xbox Game Pass pour console, PC Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate à compter du mercredi 24 juillet. Cette annonce intervient quelques semaines seulement après que le géant des logiciels a fait part des hausses de prix pour son service d’abonnement.

Le lancement de Call of Duty : Modern Warfare III sur Game Pass devrait ainsi atténuer la réaction des joueurs. Notons que, dans certaines régions, ces hausses de prix peuvent être jusqu’à 25% plus élevés que les anciens tarifs. Pour information, le Game Pass Ultimate passera de 16.99 dollars à 19.99 dollars par mois à compter du 12 septembre. Tandis que le PC Game Pass passera à 11.99 dollars par mois.

Malgré tout, Microsoft envisage de proposer, dans les prochains mois, une nouvelle option Xbox Game Pass « Standard » pour les nouveaux membres. Cette option n’inclura pas l’accès aux jeux du premier jour, mais prendra en charge le mode multijoueur en ligne.

Microsoft ajoutera bientôt Call of Duty : Black Ops 6 dans le Xbox Game Pass

Par ailleurs, Microsoft compte aussi ajouter Call of Duty : Black Ops 6 sur son service d’abonnement. Il s’agit du prochain volet de la franchise populaire d’Activision. Cela devrait se faire plus tard cette année.

Les abonnés Xbox Game Pass pour console, Xbox Game Pass Ultimate et au PC Game Pass actuels pourront directement accéder à Call of Duty : Black Ops 6. Néanmoins, les nouveaux membres devront souscrire à l’abonnement Ultimate ou PC Game Pass pour pouvoir accéder au jeu.